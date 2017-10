Secret Story 11 : Barbara topless, Noré et Laura s'écharpent !

Les murs de la Maison des Secrets de Secret Story 11 (NT1) ont tremblé. Après son énorme dispute avec Barbara il y a quelques semaines et Kamila la semaine dernière, c'est avec Tanya que Laura a eu une altercation. Pour rappel la doyenne de l'aventure a choisi de conserver la cloche que lui a prêtée La Voix pendant 24 heures supplémentaires, en échange d'une nomination d'office lors du prochain prime. Elle a donc réclamé à Laura et Barbara de faire la vaisselle et s'est permise quelques remarques (comme le fait que Laura riait comme une dinde). Des commentaires qui ont mis le feu aux poudres. "Je pense que tu es une vieille aigrie (...). Vielle bique", a notamment lancé Laura.

Bryan dans le flou

Bryan est au 4e dessous. Il pense toujours que la production a flouté son visage et donc, que les téléspectateurs ne l'ont jamais vu. On lui a assuré qu'ils ne découvriront son visage que s'il va en finale, de quoi le déprimer : "C'est un peu up and down dans ma tête. Je réfléchis beaucoup. Je suis quelqu'un dans la lumière normalement, j'adore que l'on me voit." On l'avait compris... La Voix aussi puisqu'elle a convié tous ses colocataires au puits des vérités pour leur montrer un faux sondage. Aussi, ils pensent que 87% du public abandonnerait l'aventure à la place du multimillionnaire et ont le choix de lui annoncer ou non. Ils ont opté pour la première solution et en apprenant la nouvelle, Bryan broyait encore plus du noir. Trop dure la vie !

Miss Secret 2017 est...

Après l'élection de Mister Secret, qui s'est terminée par la victoire de Jordan, c'était au tour des filles de défiler à l'occasion de Miss Secret. Tenues de soirée, maillot de bain... Barbara, Laura, Kamila, Tanya et Charlène ont tout donné afin de séduire les garçons.

Barbara a même enlevé le haut lors du défilé en bikini : "J'avoue que j'avais envie de tout donner (...). Mon but ce n'était pas qu'ils voient mes seins mais mon dos. Mais j'avais oublié la glace en face." Vraiment ? Quoi qu'il en soit, elle a fait cela pour rien puisque c'est Kamila qui a remporté l'élection et donc un indice sur le secret de l'habitant de son choix : sa rivale Laura.

Le secret de Laura, Kamila et Noré en danger

Les indices s'accumulent donc autour du secret de Laura. Après la chanson Goodbye My Lover de James Blunt et Je serai ta meilleure amie de Lorie, c'est un dessin représentant deux chemins qui se séparent qui a été dévoilé. Les enquêtes ont repris de bon train et Barbara se rapproche dangereusement de la vérité en évoquant une meilleure amie qu'elle aurait peut-être perdue. Pour rappel, le secret de Laura est "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la maison".

Légère consolation, Laura a appris que Makao - éliminé la semaine dernière - a souhaité lui offrir un indice sur le secret de Noré ("Je suis marié") : un dessin représentant Marianne. "Je suis dans le flou total. Je suis dans la tête à Bryan donc il va falloir que je creuse, j'arrive avec ma pioche", a confié la belle brune. Barbara, elle était une fois de plus proche de l'intitulé.

Une soirée confidences qui tourne mal

A l'approche des nominations, il était temps pour les candidats de se prêter à la soirée confidences, ou à une soirée règlement de comptes plutôt. Barbara a été prise à partie par Bryan. Le jeune homme lui a en effet reproché de se servir de Jordan, ce qui l'a fait sortir de ses gonds.

De son côté, Noré a qualifié Laura d'hypocrite. La raison ? Son rapprochement avec son ancienne rivale Barbara. "Il faut arrêter de prendre les gens pour de cons", a-t-il notamment déclaré. Laura lui a donc répondu que selon elle, c'est lui qui est hypocrite et qu'il est prêt à tout pour aller loin dans le jeu. Un peu plus tard, c'est avec Charlène que le ton est monté.

La petite amie de Benoît a été invitée à réagir à un commentaire qui la qualifiait une nouvelle fois de "sac à main de Kamila". Laura, qui avait été la première à employer ce qualificatif, s'est amusée d'être reprise, avant d'être recadrée par Charlène. Quelques insultes ont alors fusé entre les jeunes femmes. Ambiance...

Des remords pour Barbara

Lors du prime diffusé jeudi dernier, Barbara a accepté de faire croire à Jordan qu'elle tombait amoureuse de lui afin de lui offrir une immunité pour les nominations de la semaine. Massages sensuels, bisou... La jeune femme n'a pas tardé à mettre sa mission à exécution. Mais elle craint que son grand ami ne lui en veuille une fois la supercherie révélée. "Je ne peux plus continuer à faire semblant (...). Je n'aurais jamais dû accepter. Je ne pensais pas qu'il tomberait dans le panneau. Je me dis qu'il faut peut-être stopper ma mission", a-t-elle admis en larmes au confessionnal.

La jeune femme a donc pris la décision de s'expliquer avec le beau blond :"Je pense que tout ça va un peu trop vite (...). J'ai besoin de prendre du recul sur tout ça. J'espère que tu ne m'en voudras pas", a-t-elle confié à Jordan. Une décision comprise par ce dernier. "Je ne pense pas me tromper", a-t-il ajouté au confessionnal. On en connaît un qui va tomber de haut.

Dilemme pour Alain

Alors que les candidats pensaient que Tanya, Laura et Noré étaient les trois nominés de la semaine, La Voix a proposé un dilemme à Alain. Ce dernier, avait la possibilité de se sacrifier afin de sauver l'une de ses deux amies. Mais le beau brun a refusé. Laura, Noré et Tanya restent donc les nominés de la semaine.