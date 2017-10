Secret Story 11 : Kamila fait une énorme gaffe, Tanya nominée !

Dans Secret Story 11 sur NT1, Bryan est persuadé d'être flou à l'image, la rivalité entre Kamila et Laura fait toujours rage, Barbara poursuit sa mission séduction auprès de Jordan et tous se préparent aux futures nominations de la semaine. Qui rejoindra Laura et Noré sur le banc des nominés ? Que s'est-il passé dans le campus des secrets ces dernières 24h ? Réponse tout de suite !

Résumé de la quotidienne du lundi 2 octobre 2017.

Bryan face à un dilemme

La Voix propose à Bryan de ne plus être totalement le candidat anonyme via un dilemme. S'il accepte de dévoiler sa vraie voix aux téléspectateurs, il doit subtiliser la moitié des cagnottes de ses colocataires ! Suspense... Va-t-il accepter de sacrifier l'argent de ses copains ? Eh bien non... Il refuse de sacrifier les cagnottes de ses amis. Il garde sa voix (faussement) trafiquée.

Tanya garde sa clochette à tout prix !

Jordan n'en peut plus des ordres de Tanya. Il décide donc de lui voler sa clochette (offerte par La Voix) et de la cacher. Tanya sait déjà que c'est Jordan qui lui a volé mais le beau blond nie. Au confessionnal, la doyenne de la maison fait même un "fuck" au jeune homme.

Tanya fouille la maison et retrouve sa fameuse clochette dans la valise d'Alain. Dès qu'elle la retrouve, elle l'utilise pour demander à Barbara d'aller nettoyer la salle de bain.

Les Habitants découvrent en contrepartie un indice sur le secret de Tanya, il s'agit d'un talon aiguille... car elle est mannequin ! Rappelons-le. Noré pense que c'est une ancienne Claudette de Claude François !

Tanya rejoint la forêt des mystères. La voix lui offre une immunité si elle donne sa clochette à son ennemie Barbara, sinon c'est la nomination... Elle préfère la nomination d'office ! Les Habitants sont choqués. "Elle me déteste vraiment", commente Barbara.

Kamila fait une grosse gaffe

La supérette a ouvert ses portes et Noré dispose de trente secondes pour faire les courses... avec des gants de boxe. C'est un carnage mais tous semblent ravis du résultat !

Plus tard, lors du dîner, Kamila prend l'initiative de sortir de la harissa pour les frites de Noré (son mari depuis trois ans !). Malheureusement, il s'agit de son secret et Barbara a remarqué ce petit rien qui trahit une vie commune... Aïe ! Kamila redresse vite le tir mais Barbara n'en démord pas. Elle dit même à Benoît qu'elle le soupçonne d'être dans le coup ! Elle a tout juste.

Barbara va ensuite en parler à Laura. Cette dernière est de plus en plus convaincue d'avoir le secret de Noré et Kamila... et elle veut à tout prix faire tomber Kamila de son piédestal.

Barbara et Jordan, toujours plus proches...

Barbara poursuit sa mission séduction (gagnée d'avance) auprès de Jordan, tout ça dans le but de lui donner une immunité pour la semaine prochaine. Cependant, les autres Habitants s'en mêlent et demandent à Jordan de se méfier de la jolie blonde... Le message est passé !

