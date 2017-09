Secret Story 11 : Striptease torride, les couples en danger !

Tanya et Julie sont nominées, comment vivent-elles leurs derniers instants avant le prime ? Quant à Kamila et Noré, qui se sont disputés la veille, vont-ils surmonter cette mauvaise passe ? Résumé de la quotidienne de Secret Story 11 du 21 septembre 2017.

Kamila et Noré se réconcilient

Après s'être disputés, Kamila et Noré prennent l'initiative d'oublier les différends des dernières heures et de profiter à fond de l'aventure. Mais à peine réconciliés, les amoureux vont devoir faire face à Laura. La jeune femme propose en effet à Noré de faire croire aux autres habitants qu'ils se rapprochent tous les deux. De quoi rendre jalouse la belle Kamila...

Les couples démasqués ?

Après la danse sensuelle de Charlène et Alain, certains habitants ont fait le rapprochement avec la mauvaise humeur de Noré. Laura pense ainsi que le Marseillais est secrètement en couple avec Charlène. Pour rappel, Noré est marié à Kamila, tandis que Charlène partage la vie de Benoît depuis trois ans.

Lors de la soirée, Kamila et Benoît passent la vitesse supérieure en dansant à deux. De leur côté, Charlène et Noré se jouent des habitants en faisant croire à une idylle naissante.

Le secret de Laura en danger

Après un jeu opposant les équipes de Laura et de Makao, celle de Makao a remporté un indice sur le secret de la brunette. La team découvre alors une cassette audio du titre Goodbye my lover de James Blunt. Pour rappel, Laura a pour secret : "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets". Les candidats avancent alors l'idée que Laura "aime quelqu'un à l'extérieur". Une idée à creuser...

Grâce à sa mission, Makao bénéficie d'un deuxième indice qui lui est spécialement destiné : une image représentant deux mains liées. Pas de quoi aider le candidat, qui confie ne pas savoir où s'orienter.

Julie à bout de forces

Alors que deux team se sont formées afin de tenter de "vendre" les deux nominées de la semaine, qui se sont glissées dans la peau de poupées. La doyenne du jeu a ainsi fait une démonstration de chant. Quant à Julie, elle s'est braquée et a fondu en larmes face aux demandes de la team adverse concernant notamment une récitation de poésie.

Pendant que l'ensemble des candidats profitait d'une dernière soirée à douze, Julie s'est calmée un temps dans sa chambre avant de rejoindre ses camarades.

Le strip-tease hot de Jordan

Celui qui a pour secret "J'ai sauvé une famille de la noyade" a profité de la soirée pour se lâcher un peu plus. Jordan a alors entamé un strip-tease sexy devant les regards amusés des autres habitants. Le candidat est même allé jusqu'à baisser son caleçon et dévoiler ses fesses !

Alain et Tanya plus complices que jamais

Tanya risque de quitter l'aventure ce jeudi 21 septembre, et Alain a tenu à mettre les choses à plat avant le prime. Le beau brun a alors déclaré tout son amour à la rousse. La doyenne partage ce sentiment et précise même avoir développé des sentiments inattendus à l'égard d'Alain, avec qui elle devait initialement former un faux couple. Grâce à leur mission, les deux candidats se sont rapprochés et semblent plus complices que jamais...

Rendez-vous dès 21h sur NT1 afin de suivre le prime de Secret Story 11, présenté par Christophe Beaugrand, et découvrir ainsi qui de Tanya ou Julie quittera définitivement le jeu.