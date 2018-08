Senna (Secret Story) papa : Il dévoile une photo adorable de son fils

C'est l'un des candidats qui aura marqué la télé-réalité. Senna, révélé dans Secret Story 4 en 2010, a notamment marqué les esprits par sa relation tumultueuse avec Amélie Neten. Après un bref passage dans Les Anges, la première saison, le jeune homme avait finalement disparu des radars et s'était éloigné des tournages et des caméras. Mais en 2017, c'est la grande surprise, Senna est de retour sur le devant de la scène et débarque dans Les Anges 9. Depuis, il est retourné dans son quotidien en Belgique et s'est reconverti dans le mannequinat.

En dehors de sa carrière sur le petit écran, Senna a également eu un petit garçon en 2014, Isaïah (4 ans), né de ses amours avec Élodie Carnevali. Une ex-compagne qu'il avait violentée. Pour la première fois en quatre ans, l'ancienne star de télé-réalité a partagé une photo adorable de lui en compagnie de son fils sur son compte Instagram. Le duo y apparaît complice et vêtu de maillots de basket. "Petite balade avec le minimoi #telpèretelfils", écrit-il en légende.

Très vite, les internautes se sont empressés de commenter, conquis par cette nouvelle publication : "Trop mimi ton minitoi", "Quelle bouille", "Il est trop beau ton fils", "Vous êtes beaux tous les deux", "Je vous souhaite que du bonheur".