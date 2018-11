Sept à huit - David Hallyday parle enfin : "Je n'ai pas pu lui dire au revoir"

C'est une voix que l'on a peu entendue depuis la mort de Johnny Hallyday : celle de son fils David Hallyday. En pleine guerre d'héritage, menée de front avec sa demi-soeur Laura Smet contre leur belle-mère Laeticia Hallyday, le chanteur de 52 ans a accordé une interview de dix-huit minutes à Sept à Huit, qui sera diffusée ce dimanche 18 novembre 2018 sur TF1 à partir de 18h25.

Dans un court extrait diffusé par la chaîne sur Twitter, David Hallyday, gagné par l'émotion, raconte qu'il n'a pas pu voir son père la veille de sa mort, à Marnes-la-Coquette : "J'ai passé la journée à attendre de pouvoir rentrer dans son bureau où il était hospitalisé. Et je n'ai pas pu le faire." Quand on lui demande qui lui interdisait cet accès, le fils de Sylvie Vartan répond : "Le staff médical qui était en charge de ça. On m'a dit : 'Il est très fatigué.' J'ai dit : 'Oui, c'est normal.' Je pense qu'ils avaient des consignes !" Et David Hallyday ajoute qu'il n'a "pas vu [Laeticia] de la journée". Ainsi a-t-il manqué les adieux à son père : "Je n'ai pas pu lui dire au revoir", conclut le chanteur dans cet extrait.