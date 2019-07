Serena Williams endommage un terrain, Wimbledon lui réclame 10 000 dollars

Comme toujours, Serena Williams pourra compter sur son mari, Alexis Ohanian, le fondateur de Reddit. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée à Rome, en mai 2015. Dans le même hôtel italien où ils se sont rencontrés, l'homme d'affaires demande la main de la sportive, en décembre 2016. Quelques mois plus tard, en avril 2017, Serena Williams dévoilait être enceinte sur les réseaux sociaux. Le 1er septembre 2017, ils ont accueilli leur adorable petite Alexis Olympia, désormais âgée de 1 an et demi. Le bébé n'avait que quelques semaines lorsqu'il a assisté au somptueux mariage de ses parents. Aujourd'hui, le couple documente sa vie de jeunes parents sur les réseaux sociaux.