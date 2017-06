Serena Williams : Enceinte et stylée à Roland-Garros, comme Jelena Djokovic

Ne pas pouvoir jouer au tennis ne signifie pas plus de tennis du tout ! Présente en France depuis plusieurs jours après être allée assister le week-end dernier au Grand Prix de Monaco, Serena Williams s'est illustrée lors de la première semaine des Internationaux de France de Roland-Garros.

Sacrée à trois reprises (2002, 2013, 2015) sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, la championne américaine de 35 ans, enceinte d'un premier enfant qu'elle attend avec son fiancé Alexis Ohanian, n'était évidemment pas sur le court, mais en tribunes : un mois et demi après avoir annoncé la fin de sa saison en raison de sa grossesse, celle qui pointe encore au 2e rang mondial de la WTA était au rendez-vous pour soutenir sa grande soeur Venus Williams (11e mondiale), qui aura 37 ans le 17 juin... et a récemment gaffé au sujet du sexe du bébé.

Serena, Jelena, deux styles de look de maternité à Roland-Garros

En attendant de pouvoir revenir à la compétition le plus vite possible après son accouchement, Serena Williams a donc suivi avec plaisir la progression de Venus dans le tableau féminin, assistant successivement le 31 mai 2017 à sa victoire sur la Japonaise Nara (6-3, 6-1), puis vendredi 2 juin à sa qualification aux dépens de la Belge Mertens (sur le même score) pour les huitièmes de finale, où elle affronte ce dimanche la Suissesse Timea Bacsinszky. En tribunes, Serena faisait ce jour-là sensation, très lookée, vêtue d'une robe noire et d'une longue veste façon kimono à fleurs Zara. Le signe qu'elle ne cherche absolument pas à faire profil bas, à l'inverse de Jelena Djokovic : également enceinte (de son deuxième enfant, la concernant), la femme de Novak Djokovic était le même jour très discrète, en retrait dans les loges, habillée d'une robe manteau en denim et coiffée d'un chapeau estival, après avoir été beaucoup plus en vue la veille au côté d'André Agassi, nouveau coach de son mari.

Après avoir profité de son passage sur la french riviera pour savourer des moments romantiques avec son chéri Alexis, dont ce dernier a dévoilé un aperçu via Instagram, Serena Williams s'est même autorisé un peu de nightlife à Paris, prenant part le 30 mai à une soirée spéciale organisée par Beats by Dre. Au Faust, établissement prisé du 8e arrondissement, elle a notamment croisé les joueurs du PSG Marco Verratti et Thomas Meunier ainsi que le géant français de la NBA, Rudy Gobert.