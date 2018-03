Shannen Doherty : Guérie, la star profite de son mari, Kurt Iswarienko

Tandis que les fans et Holly Mary Combs, l'une des soeur Halliwell de la série, crient au scandale devant le projet très avancé de reboot de Charmed, Shannen Doherty profite de la vie. Celle qui fut l'une des premières soeurs Halliwell avant de quitter la série avec fracas sort tout juste d'une longue bataille contre le cancer. Alors la polémique autour du retour du "pouvoir des trois", très peu pour elle...

Le 17 mars 2018, l'actrice de 46 ans était photographiée sortant d'un marché au bras de son époux depuis 2011, le photographe et réalisateur Kurt Iswarienko. Shannen Doherty, qui est devenue une star grâce à la série culte Beverly Hills 90210, semblait en forme. Elle affichait une joli carré brun et portait une tenue décontractée composée d'un jean et d'un sweat à l'imprimé tropical.

C'est peu dire que la star revient de loin. En mars 2015, Shannen découvre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Elle profite de sa notoriété pour médiatiser son combat contre la maladie, en dévoilant les aspects les plus douloureux et espérer ainsi encourager les femmes au dépistage et le grand public à soutenir la recherche. Après de longs mois, durant lesquels elle a pu paraître au bord du précipice, Shannen Doherty a entendu ce mot magique : rémission. C'était en avril 2017, il y a presque un an.