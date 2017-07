Sheila face à la rumeur : Son fils Ludovic était "devenu la risée" de l'école

Des épreuves, Ludovic Chancel, fils unique de Sheila, en a vécu. Voir sa mère accaparée par sa carrière de la star des yé-yé n'a pas été simple pour lui, alors que son père Ringo, est aux abonnés absents. Ainsi, alors que sa maman le protège le plus possible du monde extérieur, il va être la victime collatérale de la terrible rumeur qui a "pourri la vie" de Sheila. A l'heure de la disparition de son fils à 42 ans après une surdose médicamenteuse dans la nuit du 7 au 8 juillet, Paris Match est revenu sur cet épisode douloureux.

Gérard de Villiers, alors journaliste chez France Dimanche, interroge Sheila, qui se repose à Saint-Raphaël, victime depuis longtemps d'un dérèglement hormonal. Elle ne pèse alors plus que 45 kilos. Elle lui confie prendre des hormones mâles. Il n'en faudra pas plus que pour le journaliste décide de titrer le lendemain en couverture du magazine : "Sheila risque de devenir un homme." Puis, après avoir eu vent des difficultés de l'artiste à avoir des enfants, ils titreront alors, avec l'accord de l'impresario de cette dernière : "Sheila est un homme." La vie de la chanteuse yéyé va alors en être totalement chamboulée. Elle ne s'en remettra jamais.

Dans Paris Match, on apprend comment son fils Ludovic Chancel a vécu cette calomnie : "En classe, il devient la risée de ses camarades. Il serait un enfant adopté. Bouleversé, il s'en ouvre à sa mère. Mais Sheila ne pourra trouver les morts qui rassurent. A la place, elle propose à son fils de lui montrer le film de son accouchement. Trop blessée pour comprendre ce que ce n'était pas ce que fils attendait."

Installés dans une somptueuse propriété de Feucherolles dans les Yvelines à partir de 1982, mère et fils s'éloignent de la violence du monde extérieur. Mais à 18 ans, Ludovic Chancel demande à vivre à Paris pour mettre fin à sa solitude. Sheila accepte mais seulement pour trois semaines mais, livré à lui-même, il sombre dans les mauvaises rencontres et se drogue. Le début de sa vie d'adulte se révèle difficile... Les années passant, il croisera la route de personnes qui lui voudront du bien et deviendra papa à 26 ans d'une fille, mais les démons ne s'éloigneront jamais...

