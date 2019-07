Sheila : Poignant hommage à son fils Ludovic disparu il y a deux ans

Il y a certaines dates qui marquent plus que d'autres. Sheila aura toujours une pensée émue pour son fils Ludovic Chancel, brutalement mort à 42 ans après une overdose de cocaïne et de benzodiazépine, le 7 juillet 2017. Deux ans plus tard, la chanteuse de 73 ans a tenu à adresser de tendres mots à son fils, depuis son compte Instagram. Dimanche 7 juillet, elle a publié une photo d'elle et de son fils, qui lui fait un bisou sur la joue, sur le réseau social. "Je t'aime", écrit-elle sobrement.