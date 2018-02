Slimane et la polémique des Enfoirés: Amel Bent "comprend", Lorie Pester rassure

"Pour être franc, j'aurais bien sûr aimé faire partie de la troupe des Enfoirés (...). Si je n'y suis pas, c'est parce qu'en télévision, les productions savent ce que j'aime faire ou pas. Je n'aime pas beaucoup me déguiser, ce n'est pas du tout mon délire. Je ne corresponds pas à ce spectacle. Je m'engage différemment", avait alors déclaré Slimane, grand gagnant de The Voice 5 (TF1), en janvier dernier auprès de Télé Loisirs. De quoi lancer une véritable polémique... à laquelle Amel Bent et Lorie Pester ont réagi.

Dans les colonnes de TV Grandes Chaînes, les deux chanteuses faisant partie de la troupe des Enfoirés se sont exprimées sur les propos de Slimane. "Le ridicule ne tue pas ! Moi je suis la bonne élève : je crois que je n'ai jamais refusé un déguisement. Du coup je me suis retrouvée en lapin Playboy ou en costume SM aux côtés de Shy'm et de Patrick Fiori !", a alors lancé Lorie Pester.

"Personne ne veut nous humilier"

De son côté, Amel Bent tempère : "Je le comprends car c'est un vrai exercice. Quand je croiserai Slimane, je lui dirai que toutes les personnes qui travaillent sur les spectacles veulent notre bien. Personne ne veut nous humilier." Dans la foulée, l'heureuse maman de Sofia (2 ans) et Hana née en octobre dernier révélait avoir toutefois demandé "une seule fois" et "par pudeur" à "rajouter du tulle sur un costume". "C'était un juste-au-corps, et je n'assumais pas de me trimbaler comme ça devant 10 000 personnes. Je n'avais pas trop envie de me faire disputer par maman", a-t-elle expliqué non sans humour.

Pour rappel, après la polémique engendrée par ses propos sur son absence des Enfoirés, Slimane avait tenu à clarifier la situation. "Bon... polémique qui ne sert à rien comme d'habitude... Avec un gros titre pour faire cliquer ! Pour être clair, j'aurais adoré faire les Enfoirés et j'ai juste expliqué pourquoi, à mon avis, on ne me l'avait pas proposé !", avait-il lancé.

Si Slimane ne fait donc pas partie du spectacle Les Enfoirés : Musique !, les spectateurs strasbourgeois de l'édition 2018 peuvent actuellement applaudir – jusqu'au 21 janvier 2018 – en plus d'Amel Bent et Lorie Pester, Amir, Bénabar, Patrick Bruel, Carla Bruni, Patrick Fiori, Liane Foly, Kendji Girac, Jenifer, Christophe Maé, Mimie Mathy, Soprano, Christophe Willem, Michaël Youn et les nouveaux Philippe Lacheau et Tarek Boudali sur scène.