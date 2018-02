Sophie Marceau : Son fils Vincent, "un bosseur sérieux"

C'est avec Version Femina que Sophie Marceau s'est récemment entretenue. L'actrice et réalisatrice de 51 ans a notamment évoqué son fils aîné Vincent, 22 ans, né d'une précédente relation avec le réalisateur polonais Andrzej Żuławski, mort en février 2016. Vincent est lui aussi dans l'univers du septième art et souhaite y poursuivre une carrière, un choix salué par sa mère : "Il est un peu comme sa mère, il veut faire les choses par lui-même et je ne peux que trouver ça formidable."

"Je crois à l'éducation par l'exemple, c'est un bosseur sérieux", ajoute Sophie Marceau. Un exemple pris sur son défunt père et sur elle, qui fera très prochainement son retour en salles avec Mme Mills, une voisine si parfaite, un an et demi après son précédent film, La Taularde (sorti en septembre 2016).

"Ce film a été une bonne thérapie, un bon exutoire", confie l'ex-compagne de Christophe Lambert concernant Mme Mills, une voisine si parfaite. "Continuer à vivre en créant, c'est une façon d'accepter la mort comme une espèce d'espièglerie de la vie, une mauvaise pirouette. Même si nous étions prévenus, la vie continue."

Sophie Marceau a récemment participé au Festival de l'Alpe d'Huez. Elle y était accompagnée de Pierre Richard, son partenaire dans Mme Mills, une voisine si parfaite.