Sylvie Vartan épanouie auprès de sa fille : "Ma vie aura servi à quelque chose"

À 73 ans, Sylvie Vartan est comblée par ses deux enfants David Hallyday, né de ses amours avec Johnny Hallyday, et Darina, jolie Bulgare adoptée tout bébé avec son mari Tony Scotti. Dans les colonnes de Paris Match, la chanteuse et sa fille, désormais âgée de 20 ans, posent ensemble. Une véritable complicité émane de ces clichés. Et si elle l'a pendant des années préservée du feu des projecteurs, l'interprète de La Maritza s'est finalement décidée à s'afficher avec sa fille qui, désormais majeure, le lui a tout simplement demandé.

"On me dit souvent que nous nous ressemblons", lâche Sylvie Vartan. Tant physiquement que mentalement. Même chevelure d'or, mêmes origines slaves et surtout même hypersensibilité. "Chaque fois que je pose les yeux sur elle, je me dis qu'au moins ma vie aura servi à quelque chose", poursuit la star.

Darina, en bulgare, ça veut dire "cadeau de Dieu"

Heureuse et épanouie auprès de celle qui a pris son envol il y a déjà deux ans afin d'entreprendre des études de cinéma avant de se réorienter vers la mode, la chanteuse partage son bonheur, mais aussi son inquiétude. "Je m'angoisse tout le temps pour elle. Je suis pour une indépendance surveillée...", avoue Sylvie Vartan.

Elle est exactement comme je l'imaginais dans mes rêves. J'ai toujours voulu avoir une grande famille", déclaré alors Sylvie Vartan, folle d'amour pour ses enfants et petits-enfants, Ilona et Emma, les filles de David Hallyday.

Son plus grand plaisir n'est d'ailleurs autre que de réunir ceux qu'elle aime dans la maison familiale à Los Angeles. L'occasion pour Darina et ses "cousines jumelles" de se retrouver, mais aussi de prendre des selfies... ou photos sexy. Sur Instagram, la jeune femme dévoile ainsi sa jolie silhouette en bikini. Une situation que Sylvie Vartan a fini par accepter : "Toutes ses amies font pareil. Et puis, elle est majeure maintenant."