The Talk : L'animatrice bouleversée raconte son viol en direct

Séquence émotion dans l'émission The Talk, cette semaine. Alors que toute l'équipe du show évoquait le rocambolesque braquage dont Kim Kardashian a été victime au mois d'octobre dernier, en marge de la Fashion Week à Paris, l'une des animatrices s'est remémoré sa propre agression.

Et pour cause, dans son émission de télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian, la fille de Kris Jenner a expliqué qu'elle avait mentalement envisagé toutes les éventualités, y compris celle de prendre la fuite. Ce qui a rappelé de mauvais souvenirs à la pauvre Sheryl Underwood.

"J'ai regardé l'extrait où l'on voit Kim Kardashian se remémorer les faits, elle a l'air complètement traumatisée. C'est sans doute un moyen pour elle d'essayer d'avancer, de faire son chemin. Je me souviens avoir vécu la même chose quand j'ai été violée, a-t-elle déclaré devant ses collègues Sara Gilbert, Julie Chen et Aisha Tyler. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas possible, que ce n'était pas la fin et que je n'allais pas mourir aujourd'hui. Je refusais de mourir ainsi. Ça ne va pas se passer comme ça. La seule chose à laquelle je pensais, c'était comment faire pour survivre."

Au bord des larmes, l'actrice et animatrice de 53 ans a alors expliqué avoir négocié avec son agresseur pour qu'il lui laisse la vie sauve. "Je me suis mise à parler au type en question, en lui demandant, qu'importe ce qu'il avait l'intention de faire, de ne pas me tuer. Je lui ai dit de terminer ce qu'il avait à faire, de ne pas prendre ma pièce d'identité parce qu'ils finiraient par le retrouver. Ce que je veux que les femmes comprennent, c'est qu'il ne faut jamais laisser personne décider pour elles. Vous pouvez toujours garder le pouvoir", a-t-elle conclu.

Coline Chavaroche