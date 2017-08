The Voice Kids 4 : Jenifer séduit en robe fleurie... La même que Beyoncé !

Chacun des looks de Jenifer dans The Voice ou The Voice Kids a toujours attiré l'attention des téléspectateurs, et celui proposé samedi 19 août 2017 pour le lancement de la quatrième saison de The Voice Kids sur TF1 n'a pas échappé à la règle.

Heureux de retrouver la chanteuse de 34 ans, qui se montre très discrète depuis plusieurs mois suite au terrible accident dont elle a été victime dans la nuit du 5 au 6 mars dernier sur l'autoroute A1 alors qu'elle rentrait à Paris après un concert donné à Bruxelles, les téléspectateurs ont été séduits par sa robe fleurie.

Pour le tournage des auditions à l'aveugle aux côtés de Patrick Fiori et M. Pokora, qui s'est déroulé à l'automne 2016, Jenifer a opté pour une robe très colorée, courte et fleurie, signée Gucci. Une pièce associée à une paire de sandales compensées rouges. Si cette robe ne vous semble pas inconnue, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà vue sur une autre chanteuse, une star internationale : Beyoncé.

Lors de son passage à Paris en juillet 2016 pour son Formation World Tour et son unique concert au Stade de France, l'épouse de Jay-Z s'était affichée dans cette même tenue Gucci sur sa page Instagram. Photographiée devant la Tour Eiffel, elle posait avec sa fille aînée Blue Ivy, habillée elle aussi en Gucci. A l'époque, le Dailymail avait révélé le prix de la tenue de Beyoncé : 2 700 dollars (soit 2 295 euros).