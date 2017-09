Thomas (Koh-Lanta Fidji) complètement nu : Il vide son sac !

Atteint de la maladie de Crohn, Thomas a été contraint d'abandonner Koh-Lanta Fidji (TF1). Depuis son retour en France, l'aventurier partage sur les réseaux sociaux quelques photos et vidéos de son quotidien. Après avoir dévoilé son gros craquage alimentaire, l'ancien membre des Jaunes se dévoile nu... et révèle le contenu de son sac de voyage.

Le sexe caché par le totem de Koh-Lanta, Thomas vide son sac, qui contient "quelques vêtements seulement", deux paires de chaussures, une casquette, une paire de lunettes et un maillot de bain. "Un incroyable moment quand on le prépare et que l'on réalise que l'on aura que ça pour survivre sur notre île", écrit-il, nostalgique.