Thomas (Koh-Lanta) in love de Mélody : Le sportif et la Miss sont inséparables

Dans Koh-Lanta Fidji (TF1), Thomas a été contraint d'abandonner le jeu pour raisons médicales. Un coup dur pour ce grand sportif qui avait révélé souffrir de la maladie de Crohn, une pathologie inflammatoire chronique du système digestif. Alors que la nouvelle saison All Stars de Koh-Lanta sera lancée le 16 mars, le jeune homme qui ne figure pas au casting et ne pourra pas prendre sa revanche, poste de plus en plus de clichés sur Instagram. Il y partage son amour pour le sport et sa sublime Melody.

Le jeune homme champion de paddle se dépense plus que régulièrement lors de séances de sport de fitness. Résultat, il a dévoilé une impressionnante reprise de poids depuis sa participation à l'aventure. Histoire de profiter pleinement de cette activité qui lui plaît tant, il la pratique avec son amoureuse, Mélody. Une jolie brune qui n'est pas n'importe qui puisqu'elle a été élue Miss Océane 2017.

La reine de beauté et son chéri qui étaient déjà ensemble avant le tournage de Koh-Lanta filent donc toujours le parfait amour comme en témoigne leur compte Instagram.