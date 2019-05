Tiffany (Mariés au premier regard), sa fille malade : "On a eu des péripéties"

Ce n'est pas la grande forme pour Romy, (1 an), la fille de Tiffany et Justin. Après avoir été interpellée par ses abonnés concernant son absence sur Instagram, l'ancienne candidate de Mariés au premier regard a expliqué que c'était notamment parce que son bébé était malade.

"Romy est pas mal malade. On a eu pas mal de péripéties. Je suis pas mal saoulée. Il y a dix jours, on est parti chez SOS Médecin parce qu'elle avait 40 de fièvre. On m'a dit qu'elle avait une petite sauf que moi, j'ai vu qu'elle avait pas mal de blanc dans la bouche. Donc je pensais qu'elle avait du muguet. Mais la nana m'a prise de haut ne me disant : 'Ma pauvre fille, à 9 mois elle n'a pas de muguet.' Au final, on nous a donné des antibios pour l'otite. Et là, elle n'arrêtait pas de se gratter les oreilles limite à se faire saigner, elle se tortillait dans tous les sens, elle n'était vraiment pas bien. Mais pas de fièvre, donc je ne savais pas si c'était le retour de l'otite", a confié la jeune maman.

Inquiète, Tiffany est donc allée chez un pédiatre réputé près de chez elle, à Herblay. Et elle a constaté que Romy était "infestée de muguet" : "Je suis vraiment dégoûtée. Ça avait commencé il y a dix jours mais comme on a pas donné de traitement, ça s'est propagé dans l'oesophage, elle en a aussi dans la bouche. (...) On est sur un traitement de trois semaines. Je suis un peu dépitée. Je m'occupe de Romy qui n'est vraiment pas en forme, la pauvre je pense que ça doit la démanger de partout."

L'épouse de Justin n'a pas caché qu'elle s'en voulait un peu de ne pas avoir suivi son intuition. Et elle a demandé à ses abonnés s'ils n'avaient pas des petites astuces pour aider Romy.

A noter que le muguet est une infection bénigne causée par le Candida albicans, un champignon qui se développe dans la bouche de l'enfant. Il se manifeste par des points blancs ou plaques blanches sur la langue, sur l'intérieur des joues, et des lèvres.