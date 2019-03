Top Chef 2019 – Samuel éliminé : "Je n'étais pas dans mon élément"

Après sept semaines de compétition, Samuel a été éliminé de Top Chef 10 (M6) lors du dernier épisode diffusé mercredi 20 mars 2019. En exclusivité pour Purepeople.com, le candidat se livre sur son aventure et fait quelques confidences sur l'épreuve ultime avant son départ, la dernière chance.

Vous avez été éliminé face à Camille, la benjamine de l'émission. Qu'avez-vous ressenti au moment du verdict ?

J'étais sincèrement content pour Camille parce que c'est une jeune candidate pleine d'énergie et que je l'apprécie tout particulièrement. J'étais content pour elle qu'elle gagne cette dernière chance même si j'étais un peu déçu pour moi.

Avez-vous compris le choix des chefs ?

Oui. Cette dernière chance, comme le dit Michel Serran, je suis passé à côté. J'ai un peu laissé tomber l'épreuve. Je n'étais pas dans mon élément. C'était un jour sans. J'étais déçu de ne pas avoir de victoire sur les deux premières épreuves et ensuite une défaite. J'étais déçu de quitter le concours mais j'acceptais la sentence sans problème.

Quel a été le moment le plus difficile pour vous ?

Je dirais l'élimination. Le fait de partir et de se se dire que c'est terminé, que ça s'arrête là et qu'il faut repartir à Tokyo.

Et le plus beau moment ?

La victoire chez Pierre Gagnaire parce que c'est un chef que j'admire énormément et que je connais aussi depuis quelques années. Qu'il fasse de si beaux compliments sur mon assiette, c'est la plus belle des victoires. En plus c'est une victoire en commun avec Guillaume.

La semaine avant votre départ, Alexia s'est blessée lors de la dernière chance. Baptiste a révélé s'être lui aussi blessé lors des castings. Et vous ?



Je n'ai jamais eu de mésaventure. Ça s'est toujours bien passé pour moi. Je crois que j'ai réussi a relativement bien gérer mon stress et à rester concentré. Par contre, c'est vrai que j'ai fait le casting avec Baptiste et il faut lui rendre hommage car le jour du casting, il s'est vraiment coupé. Il a vraiment eu huit points de suture, le triple de ce qu'a eu Alexia et il a continué jusqu'au bout. J'étais en face de lui, j'ai vu ce qu'il s'est passé et je lui tire mon chapeau.

Comment avez-vous vécu votre première expérience télé ?

Je suis quelqu'un d'assez authentique. Je ne pense pas avoir été prédestiné à faire de la télévision. Je suis vraiment venu pour la cuisine. On va dire que mon adaptation a pris un peu de temps.

Est-ce que cette expérience vous donne envie de présenter des émissions culinaires par exemple ?

Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'on se prend facilement au jeu. Et maintenant que j'ai bien compris le système et la manière dont ça marche, je me plais à faire des publicités par exemple. Alors oui, ça me plairait bien.

Certains de vos camarades comme Ibrahim ont critiqué le montage... qu'en pensez-vous ?

Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur ça. Chacun vit son expérience, son Top Chef et son aventure comme il le veut. Moi, je l'ai vécu différent d'Ibrahim qui l'a vécu différemment des autres candidats. Chacun vit son expérience.

Avez-vous gardé contact avec votre chef Michel Sarran ?

Un petit peu mais pas plus que ça puisque je vis à l'étranger [au Japon, à Tokyo, NDLR]. C'est déjà difficile de garder contact avec mes proches donc...

Qui soutenez-vous voir gagner "Top Chef" ?

Guillaume bien sûr et Florian. Je pense que ce sont deux très bons candidats. Ils ont bien apprivoisé l'émission et le concours. Ils sont vraiment bien dedans. Ils gèrent bien leur temps, ce qu'ils ont à faire et je pense que ça les aidera dans l'aventure.

Avez-vous des projets ?

Je ne peux pas trop en parler encore... Je vais peut-être revenir en France...

Quel suspense !

