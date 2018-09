Tori Spelling : Shopping entre filles pour la star encore amincie

Dimanche 2 septembre 2018, Tori Spelling préparait tranquillement mais activement la rentrée scolaire de ses enfants et elle a été vue en sortie shopping avec ses filles Hattie et Stella à Los Angeles. La star affichait une silhouette amincie et une mine enjouée.

C'est sous le soleil de la Californie que Tori Spelling a donc été aperçue en session shopping avec ses filles de 6 et 10 ans. L'actrice avait sans doute des fournitures scolaires à acheter mais elle n'a pas manqué aussi de faire plaisir à ses enfants puisqu'on a pu voir dans ses mains un gros carton contenant une paire de patins à roulettes. Des dépenses sans doute payées par Candy Spelling, la maman de Tori, héritière de son défunt mari le producteur millionnaire Aaron Spelling. Si entre mère et fille les relations sont toujours fraîches malgré un rapprochement, cela n'empêche pas la matriarche du clan de subvenir aux besoins de ses petits-enfants - l'actrice est, elle, criblée de dettes. Outre les deux gamines, Tori et son mari Dean McDermott sont aussi les parents de Liam, 11 ans, Finn, 5 ans et Beau, 1 an.

Lors de cette sortie entre filles, Tori Spelling est aussi apparue amincie. L'ex-star de Beverly Hills 90210, qui avait un temps menti à ses fans concernant sa perte de poids, a depuis multiplié les efforts et cela se voit !

Thomas Montet