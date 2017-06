TPMP – Énora Malagré : "Mes proches m'ont parfois regardée avec un peu de honte"

Lundi 29 mai 2017, Énora Malagré (36 ans) annonçait sur ses réseaux sociaux qu'elle quittait définitivement l'émission Touche pas à mon poste sur C8. "Je n'y trouve plus ma place", déclarait-elle dans une vidéo tournée depuis un balcon parisien.

Deux semaines plus tard, la jolie blonde a décidé d'en dire davantage sur sa décision de quitter Cyril Hanouna et de tourner la page de TPMP lors d'une longue interview accordée à nos confrères de Puremédias.com. Lors de cet entretien, la jolie blonde n'a pas hésité à parler de son mal-être de ces derniers mois partagé par ses proches.

"Est-ce que cette saison n'a pas été celle de trop pour moi ? Je me pose encore la question. Je ne suis pas convaincue d'avoir fait professionnellement une bonne saison. Je ne suis pas sûre d'avoir apporté quelque chose à l'émission. Je ne sais pas non plus si TPMP m'a apporté des choses cette année", a expliqué l'ancienne animatrice de Derrière le poste et du Van sur CStar. Et d'ajouter avec beaucoup de recul et d'honnêteté : "J'ai largement contribué à la folie médiatique autour de l'émission. On est devenu des personnages de télé-réalité, c'est l'une des raisons de mon départ. (...) Certains mois, je me prenais une polémique par semaine. Je suis devenue une caricature, sans m'en rendre compte. J'étais dans une hystérie personnelle, d'antenne, je me suis retrouvée, parfois, à créer des inimitiés pas vraiment nourries pour faire le show, pour exister."

Un comportement qui aurait, à la longue, particulièrement alarmé ses proches. "Quand ton entourage personnel commence à te regarder avec, parfois, un peu de honte ou une très grande incompréhension, tu te poses de sérieuses questions. Mes parents, cela fait un an qu'ils me disent que cela doit s'arrêter. Ce n'est pas Cyril ou TPMP mais c'est moi, Énora... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je propose ? J'étais devenue une coquille vide", a-t-elle expliqué.