Tristane Banon : "J'ai connu le baby-blues accentué par le fait d'être larguée"

Tristane Banon a publié son nouveau livre Prendre un papa par la main (Robert Laffont), dans lequel elle fait parler une mère, larguée juste avant la naissance de sa fille, et son bébé ! Derrière cette fiction se cache une situation vécue par la romancière, sur laquelle elle se confie pour France Dimanche.

Tristane Banon, entrée dans la lumière médiatique après sa plainte en 2011 contre DSK, est aujourd'hui une maman comblée et une femme amoureuse. Mais, avant cela, elle a affronté des coups durs. "Je me suis retrouvée seule avec ma fille le jour de l'accouchement. Le 'géniteur' est parti la nuit précédente. (...) Le bébé était voulu mais il a décidé de disparaître du jour au lendemain. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. (...) J'ai vécu ce que beaucoup de femmes vivent car, malheureusement, élever un enfant seule est aujourd'hui très banal", confie-t-elle. Toutefois, comme la vie est parfois bien faite, elle a rapidement retrouvé l'amour à la suite d'un coup de foudre avec Pierre Lefèvre. "Une vraie romance à l'américaine avec un happy end", dit-elle.

Au moment de devenir maman, Tristane Banon a donc traversé une sale période et elle ne s'en cache pas. "J'ai connu le baby blues, accentué par le fait d'être larguée dès la naissance", lâche-t-elle. Un moment difficile vite remplacé par du bonheur... "Comme dans le livre, elle s'est trouvé [sa fille Tanya, NDLR] un vrai papa. (...) Être un père, ce n'est pas forcément être le géniteur. Comme je l'écris : il ne faut pas accorder trop d'importances aux liens du sang", ajoute-t-elle.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Tristane Banon est à lire dans France Dimanche en kiosques le 9 février 2018.