Vaimalama Chaves taclée par Rachel Legrain-Trapani : Grosse mise au point !

Le 22 février 2019, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Rachel Legrain-Trapani taclait notre nouvelle Miss France, la belle Vaimalama Chaves. L'ancienne reine de beauté désormais chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna estimait que la Tahitienne "cherch[ait] à faire du buzz". Depuis, Rachel Legrain-Trapani est revenue sur ses propos.

En commentaire de sa dernière photo en maillot de bain ultradécolleté à Marrakech, l'ex-compagne du footballeur et champion du monde Benjamin Pavard a été taclée par une internaute. "S'attaquer à Vaimalama en la critiquant dans une émission alors que tu ne la connais pas personnellement est vraiment pathétique... La jalousie ne te va pas au teint mademoiselle. Elle a plus de personnalité et de respect que toi. La prochaine fois, tu ferais mieux de te taire", peut-on lire.

Un message auquel Rachel Legrain-Trapani s'est empressée de répondre. "Arrêtez de vous baser sur les articles qui font des raccourcis et regardez l'émission avant de dire n'importe quoi", lance d'abord la jeune femme de 30 ans. Puis, une fan a volé à sa rescousse : "Elle a juste dit qu'à l'époque de Geneviève de Fontenay, c'était plus strict et les Miss ne pouvaient pas s'exprimer librement alors qu'aujourd'hui c'est une autre époque. Et c'est tout à fait vrai, les temps changent !" Ce résumé a satisfait la belle Rachel Legrain-Trapani qui a poursuivi : "Oui c'était dans ce sens que je disais ça." De quoi clore la polémique !

Pour rappel, la jolie brunette élue Miss France en 2007 avait comparé son époque à celle d'aujourd'hui. "J'ai été à l'ancienne école, moi j'étais super impressionnée par Geneviève de Fontenay, j'osais pas me la ramener comme ça, hein ! Même si parfois, au fond, j'avais envie de faire une petite blagounette...", avait-elle lancé. Et de poursuivre : "Moi, j'aimerais qu'elle montre un peu plus peut-être de... J'ai l'impression que toutes ses sorties sont du buzz, qu'elle cherche à faire du buzz. Après c'est sympa, c'est dans l'air du temps."