Valérie Lemercier se lâche complètement au yoga !

Elle nous a fait hurler de rire dans des sketchs des Nuls, dans Les Visiteurs, en maîtresse de cérémonie des César ou en tant que réalisatrice audacieuse avec récemment Marie-Francine : la carrière de Valérie Lemercier est aussi variée que brillante ! À 53 ans, l'artiste peut être fière du parcours qu'elle a déjà accompli et a le droit à une soirée inédite, rien que pour elle, le samedi 9 décembre sur C8. Retrouvez le meilleur et tout ce que vous ne savez pas sur l'humoriste, comédienne et metteur en scène dans La Télé de Valérie Lemercier !

En avant-première, Purepeople vous propose un extrait pour vous mettre l'eau à la bouche. On la découvre aux côtés des inénarrables Catherine & Liliane (Alex Lutz et Bruno Sanches) pour une séance de yoga très particulière... On vous laisse regarder ! On a également hâte de la découvrir, drôle et irrévérencieuse, à travers son biopic sur Céline Dion !

La Télé de Valérie Lemercier, documentaire d'Aurélien Combelle, compile tout sur l'artiste, depuis ses débuts dans Palace. Ses proches, les animateurs qui l'ont interviewée et les personnalités qu'elle a côtoyées comme Patrick Timsit, Kad Merad, Danièle Thompson, Marc-Olivier Fogiel, Pierre Lescure, François Rollin, Bertrand Burgalat ou Thomas Sotto reviennent sur le parcours de cette femme élégante à l'humour chic et totalement décalé !

La Télé de Valérie Lemercier, sur C8 samedi 9 décembre à 21h