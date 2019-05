Valérie Trierweiler : Fière auprès de Léonard, installé à New York

On avait laissé Léonard Trierweiler, le fils l'ex-première dame Valérie Trierweiler, dans sa nouvelle vie en Italie et on le retrouve désormais de l'autre côté de l'Atlantique. Sa maman a posté une photo d'eux prise à New York, sur son compte Instagram, le jeudi 9 mai, et elle n'a pas caché sa fierté.

"Grand bonheur de retrouver mon fils @leonard_trierweiler dans son nouveau travail @lebernardinny à #newyork #proudmama #futurchef #cooker #gastronomie", a écrit Valérie Trierweiler (54 ans). Un commentaire qui accompagne une photo d'elle, couvant du regard son fils adoré Léonard, dans les cuisines du chic restaurant français Le Bernardin. Un établissement dirigé par le chef Éric Ripert, déjà auréolé au cours de son histoire par trois étoiles au mythique Guide Michelin, et situé à quelques rues du célèbre musée MoMa, à Manhattan.

On imagine aisément la joie immense qui habite la journaliste et romancière (Le secret d'Adèle) de voir son fils, âgé de seulement 22 ans, commencer sa carrière dans un tel cadre. D'autant plus que Valérie Trierweiler a récemment été endeuillée par la mort de Julien Lauprêtre, président du Secours populaire, association dont elle est la marraine de longue date.

Léonard Trierweiler, qui est diplômé de l'école de cuisine Ferrandi, a toutefois déjà de très solides bases puisqu'il a aussi eu la chance de collaborer avec le chef Guy Savoy dans son Restaurant de la Monnaie de Paris. "Plaisir de recevoir @valerie_trierweiler et @romainmagellan au @lebernardinny merci de votre visite en cuisine. @ericripert @egestel68", a de son côté écrit le jeune homme, révélant que le nouveau compagnon de sa mère, Romain Magellan, est du voyage.

Léonard Trierweiler, qui a connu quelques soucis par le passé entre usage de stupéfiants et arrestation après avoir grillé un feu rouge (et avoir été contrôlé positif à l'éthylotest), est le fils du philosophe Denis Trierweiler et le frère d'Anatole (26 ans) et Lorrain (23 ans).