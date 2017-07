Venus Williams : Nouveaux éléments troublants autour de son accident de voiture

La police oeuvrerait-elle en faveur de Venus Williams, récemment impliquée dans un accident de la route mortelle ? La question se pose après les nouvelles étonnantes révélations du toujours bien informé TMZ.

Le site américain, qui a révélé le mois dernier le crash routier qui a causé la mort d'un homme de 78 ans, nous apprend aujourd'hui que les forces de l'ordre ont refusé à la veuve l'accès aux images de la vidéo de surveillance qui a enregistré l'accident. C'est en tout cas ce que Linda Bardon, qui a vu son mari depuis trente-trois ans mourir sous ses yeux le jour de son anniversaire, affirme par le biais de ses avocats.

Une information d'autant plus étrange que la vidéo en question a été enregistrée par les caméras de sécurité du quartier résidentiel adjacent au lieu de l'accident... où résident justement Venus et sa soeur Serena Williams ! Le film est pourtant crucial dans cette affaire pour tenter de tirer au clair les versions des faits des deux parties qui s'affrontent.

Rappelons que la célèbre tenniswoman, âgée de 37 ans, prétend avoir franchi l'intersection au feu vert, à une vitesse de 8 km/h seulement, contrairement à l'autre conductrice, qu'elle accuse d'avoir brûlé le feu rouge à toute allure. La partie adverse de son côté affirme au contraire que c'est la sportive qui a grillé l'interdiction, à toute vitesse et distraite par son téléphone portable.

Si Venus s'en est sortie indemne, ce n'est pas le cas de la femme de 68 ans, qui s'est retrouvée le sternum brisé et présente plusieurs fractures, en plus d'avoir perdu son mari. Ses avocats n'ont eu de cesse de demander aux policiers de leur laisser une copie de l'enregistrement, ou au moins de pouvoir le visionner, sans succès jusqu'à présent. Idem pour le gardien du quartier résidentiel qui s'est opposé à leur demande.

Deux poids, deux mesures autour des boîtes noires ?

Last but not least : la police aurait aussi récupérer la boîte noire de la Huyndai accidentée de Linda Barson, sans faire de même pour le SUV de Venus. Les avocats de la victime assurent que les policiers prétendent avoir essayé de la récupérer sans y parvenir, et qu'ils souhaiteraient désormais remettre le véhicule à sa propriétaire, plutôt que de la garder en tant que preuve, le temps de retirer les informations nécessaires. Face à tous ces nouveaux éléments, la police a tout de même cherché à temporiser les choses et promis à Linda et à ses avocats qu'ils pourraient "peut-être voir la vidéo la semaine prochaine". Affaire à suivre, donc...

Coline Chavaroche