Victor (Koh-Lanta) comparé à Clémentine : "Je ne vois pas les points communs..."

Le retour de Victor n'aura pas duré bien longtemps dans Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1). Après avoir été éliminé une première fois par les Rouges, l'aventurier a fait son retour en Jaune, en marge de l'abandon médical de Carinne . Finalement, il a été éliminé lors du conseil. S'il a tenté de se racheter une conduite, Victor est loin de faire l'unanimité depuis le début de l'aventure, tant auprès de ses camarades que des internautes. Auprès de Purepeople.com, il répond aux critiques.

Bien dans ses baskets, Victor ne prête pas attention aux attaques sur la Toile. "Ça me passe complètement au-dessus et ça me fait même plus rigoler qu'autre chose !", lance-t-il. Et de préciser ce qui l'amuse : "Quand je vois les gens qui sont capables d'insulter des gens qu'ils n'ont vu qu'à la télé, ça me fait doucement rire."

En dehors des critiques sur son comportement, son caractère ou encore sa trop grande confiance en lui, l'ancien Rouge trahi par ses coéquipiers Cyril, Chloé, Maud et Alexandre est souvent comparé à Clémentine, candidate détestée de Koh-Lanta Cambodge en 2017 puis Koh-Lanta, le combat des héros en 2018. "Cette comparaison, je n'en ai pas grand chose à faire, déclare Victor. Je trouve ça pas vraiment pertinent parce que je ne vois pas trop les points communs, lance-t-il. Et puis je ne considère absolument pas ça comme une insulte. Clémentine est une aventurière à part entière, elle n'a rien à se reprocher."

Rappelons que Victor a déjà répondu, lors d'une interview pour Purepeople.com, aux attaques de ses camarades Rouges. Encore amer mais sans aucune rancoeur, l'aventurier estime que ses coéquipiers "exagèrent". "Honnêtement j'ai été exemplaire sur mon comportement durant les 6 premiers jours. J'ai été désagréable avec personne, encourageant avec tout le monde... Je pense que j'ai quand même pris sur moi pour ne pas être un mauvais élément dans l'équipe. Ils sont particulièrement ingrats avec moi en disant que j'ai mauvais caractère parce que c'est complètement faux", a-t-il déclaré.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.