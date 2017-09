Vincent Cassel ému mais très agacé devant Laurent Delahousse : "Merci..."

Laurent Delahousse semblait ravi de recevoir l'acteur Vincent Cassel pour l'after du journal télévisé consacré à la star du film Gauguin – Voyage de Tahiti, ce dimanche 17 septembre sur France 2. Cependant, le comédien ne cache pas son agacement après la diffusion d'un reportage qui revient sur sa famille, son père Jean-Pierre Cassel, ainsi que son frère Mathias et sa soeur Cécile.

Sur le plateau, Vincent Cassel arbore de belles rouflaquettes pour le tournage imminent de L'Empereur de Paris, inspiré des aventures de Vidocq et réalisé par son ami Jean-François Richet (Mesrine). Un nouveau projet palpitant dans la carrière fascinante du comédien. Laurent Delahousse évoque donc son beau parcours en braquant aussi les projecteurs sur ses proches, un peu trop même...

On va pas en faire un fromage.

Les images se terminent sur les César 2009, lorsque Vincent Cassel dédie son prix à son père qui devait lui donner la réplique dans le film mais qui est décédé deux ans plus tôt devant sa soeur Cécile, en larmes. L'émotion est palpable dans le regard de l'acteur quand Laurent Delahousse reprend la parole et l'interroge sur l'influence de son père. Le héros de La Haine ne cache alors pas son agacement : "J'ai envie de sortir un violon carrément. Ou un mouchoir, je ne sais pas..." Il ajoute, avec beaucoup d'ironie et la voix sèche : "Merci." Le présentateur tente une nouvelle fois de le faire parler sur le sujet, en vain : "Oui, enfin bon on va pas en faire un fromage. Mais oui, c'est magnifique de voir tout ça."

La suite de l'entretien, quand le journaliste se concentre sur la carrière de Vincent Cassel, est moins tendue. Pour parler de ses rôles et ses films, le comédien se montre plus loquace. Il faut dire que son travail pour se plonger dans l'univers de Gauguin l'a passionné. Au point de s'être mis lui-même à la peinture. Il a choisi sa muse pour travailler son pinceau : sa bien-aimée Tina Kunakey, 19 ans. Le quinquagénaire star du cinéma français a ainsi posté sur Instagram une vidéo où on le voit s'exercer sur une toile, s'inspirant de ce qui semble être la photo de sa superbe amoureuse.