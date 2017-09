Vincent Shogun et Barbara Lune (Les Anges) : C'est fini entre eux !

Décidément, depuis quelques semaines, les couples se font et se défont à vitesse grand V dans le monde de la télé-réalité. Après Adixia et Paga, Elsa et Adrien ou encore Vincent Queijo et Sarah Lopez, c'est au tour de Vincent Shogun et Barbara Lune de se séparer.

En effet, le couple le plus atypique du petit écran n'aura finalement pas duré puisque, comme le révèle le jeune homme originaire du Nord, leur idylle relève bel et bien du passé. "Coucou les amis, plus envie de vous mentir... Barbara et moi, c'est terminé ! Bonne jour­née à vous et surtout bonne rentrée", a-t-il annoncé sur Twitter.