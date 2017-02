Virginie Efira : Pas de victoire pour Victoria mais une arrivée divine aux César

Difficile de résister face à l'ouragan Isabelle Huppert et sa prestation dans Elle. Nommée face à cette comédienne aux César, Virginie Efira s'est inclinée, malgré sa très belle incarnation d'avocate au bord de la crise de nerfs dans Victoria. C'est le jeu des cérémonies de récompenses qui comporte d'autres avantages : celui, par exemple, de se vêtir de sa plus belle tenue pour briller sous les projecteurs. Comme son séduisant partenaire dans 20 ans d'écart, Pierre Niney, lui aussi perdant pour Frantz, elle a brillé avec une tenue signée Schiaparelli. Soulignant sa silhouette de sirène, l'actrice belge et maman d'une petite Ali a répandu sans mal son charme ce 24 février lors de la 42e édition des César.

La victoire d'Isabelle Huppert n'a pas surpris personne et encore moins Virginie Efira, car elle l'a vue construire sous ses yeux son personnage dans le thriller de Paul Verhoeven. En effet, l'ancienne animatrice de Nouvelle Star fait partie du casting de ce film, incarnant la voisine de l'héroïne. Ainsi, lors du Festival de Cannes où l'oeuvre avait déjà commencé à faire sensation, la belle Virginie s'était confié à Libération : "Après avoir vu, captivée, Phèdre(s) de Krzysztof Warlikowski, elle prévoit, à bientôt 40 ans, de durer, comme 'cette chose folle qu'est Isabelle Huppert'."

Virginie Efira reviendra le 29 mars au cinéma dans le drame d'Emmanuelle Cuau, Pris de court. L'histoire de Nathalie, joaillère qui vient de s'installer à Paris pour un nouveau travail et une nouvelle vie avec ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie change soudainement d'avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour elle. Nathalie veut protéger ses enfants et décide de ne rien leur dire. De ce mensonge vont naître d'autres mensonges de part et d'autre. L'engrenage commence... A ses côtés, Gilbert Melki et Marilyne Canto.