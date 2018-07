Will Smith : Vacances en famille en Italie, l'acteur se détend enfin

En été, les stars inondent les réseaux sociaux de photos et vidéos de leurs vacances. Will Smith se prête lui aussi au jeu ! L'acteur et sa petite famille ont jeté l'ancre en Méditerranée et s'éclatent, à bord d'un yacht ou en jet-ski...

C'est à Capri, en Italie, que Will, Jada Pinkett Smith et leurs trois enfants Trey (25 ans, né du premier mariage de Will Smith à Sheree Zampino), Jaden et Willow Smith ont posé leurs valises ! La joyeuse bande est arrivée lundi 16 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du monde de football à Moscou.

Will Smith, le rappeur Nicky Jam et la chanteuse Era ont animé la cérémonie de clôture du Mondial.