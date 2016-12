Zach Galifianakis : La star de Very Bad Trip est papa

S'il fait hurler de rire sur les écrans, Zach Galifianakis (47 ans) est aussi, dans la vie privée, un homme heureux avec sa femme Quinn Lundberg et sa famille ! Avec celle qu'il a épousée il y a quatre ans, il vient désormais d'accueillir son deuxième enfant, indique le site E! News. Il s'agit d'un garçon prénommé Rufus Emmanuel, né le 7 novembre dernier. Le bébé rejoint son grand frère, âgé de 3 ans. Très discret, le couple n'a jamais révélé le nom de l'aîné.

La paternité, Zach Galifianakis a toutefois accepté d'en parler à sa façon à la télévision. Sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon en 2014, il a clamé : "Je pense que la paternité est juste la meilleure chose du monde, vraiment !" Sur celui de Conan O'Brien, l'acteur comique a ensuite raconté son quotidien de papa avec humour : "Je suis très strict. Il a 2 ans et je lui fais faire des exercices quotidiens. Quand il sort de son lit, c'est 50 pompes tout de suite. Avoir un enfant de 2 ans musclé et montrer qu'il peut mettre une patate aux autres petits de 2 ans est vraiment important."

Le héros de Very Bad Trip, qu'on a vu bien amaigri l'an dernier, est actuellement en tournage du nouveau film d'Ava DuVernay, réalisatrice de Selma, biopic puissant sur Martin Luther King : A Wrinkle in Time. Un long métrage d'aventures qui raconte le périple dans l'espace d'une héroïne, son frère et son ami pour retrouver son scientifique de père. Reese Witherspoon, Chris Pine et Gugu Mbatha-Raw jouent au côté de l'acteur qui incarne un "heureux médium". Tout un programme !