Zazie, son départ de The Voice : "Je suis sortie rincée"

Toujours en pleine promotion de son nouvel album Essenciel (sorti le 7 septembre 2018), Zazie a accordé une interview à nos confrères de Télé Star. Elle n'a bien entendu pas échappé à une question sur son départ de The Voice (TF1).

Pour rappel, c'est dans la quatrième saison, en 2015, que Zazie a fait ses premiers pas dans le show musical de TF1. Elle a ensuite rempilé pour les saisons 5, 6 et 7. Mais, on ne le savait pas, la septième édition était sa dernière. La chanteuse de 54 ans avait pourtant planifié son départ : "Je suis sortie rincée de la précédente, où je revenais la nuit, après les concerts, pour coacher. J'avais prévenu la prod l'an dernier."

Zazie a ensuite plaisanté sur le fait que The Voice n'avait pas boosté sa carrière : "J'ai adoré faire The Voice même si je n'ai jamais aussi peu vendu de disques que quand j'y étais." La belle brune n'est pas la seule à avoir quitté le navire. Pascal Obispo et Florent Pagny ne seront pas non plus de retour pour la saison 8. Pour les remplacer, la production a misé sur Jenifer, Soprano (de retour le 12 octobre prochain dans la saison 5 de The Voice Kids) et Julien Clerc.

L'intégralité de l'interview de Zazie est à retrouver dans le magazine Télé Star du 24 septembre 2018.