"27 kilos en moins et 5 tailles perdues" : une ex-candidate de The Voice dévoile en image sa transformation

Depuis 2015, Cécilia Pascal évolue dans l'oeil du grand public. La chanteuse a été révélée dans la deuxième saison de The Voice, à l'époque remportée par Yoann FreeJay. Si elle n'a pas gagné, l'ex-candidate a réussi à faire de la musique son métier et continue de se produire sur scène face à de fidèles admirateurs. Les mêmes admirateurs qui peuvent témoigner de sa métamorphose physique au fil des années.

Car en effet, Cécilia Pascal a eu le temps de bien changer. D'abord en recouvrant tout son corps - et même son visage - de tatouages et autres piercings mais aussi en se sculptant un corps impeccable. C'est après avoir donné naissance à son fils Hayden (presque 2 ans) que la jolie brune a décidé de se remettre en forme. Dans une story permanente, elle explique justement son chemin parcouru pour atteindre ses objectifs. "J'avais pris beaucoup de poids déjà avant l'accouchement, depuis 2-3 ans. Après l'accouchement, je me suis retrouvée à 80 kilos alors qu'à la base, j'en faisais 65 à peu près. Je ne pouvais plus me voir et le déclic a été quand je voyais les gens prendre des photos de moi pendant les concerts. Du coup, j'ai décidé de manger moins pour commencer. Parce que le vrai gros problème que j'avais était que je mangeais trop, je mangeais des quantités énormes et je grignotais énormément. J'ai tout arrêté : de grignoter, les sirops, les sodas... et déjà comme ça j'ai perdu beaucoup. J'ai aussi réduit drastiquement les quantités de mes plats. Le but était de créer un déficit calorique, donc de manger moins que ce que je dépensais dans la journée", a-t-elle détaillé.

Je suis fière de moi

Et cette technique a porté ses fruits ! En effet, en quelques mois, Cécilia Pascal s'est modelée une silhouette dans laquelle elle se sent bien. Au mois d'octobre, elle était déjà heureuse de partager le résultat de ses efforts mais sans pour autant en avoir terminé. Et ce mercredi 30 novembre, elle a annoncé s'être encore délestée de quelques kilos. À travers trois photos d'elle prises à des périodes différentes de l'année et placées côte à côte, l'évolution de son amincissement est plus qu'évidente. "11 mois entre la première photo et la dernière. Plus de 27 kilos en moins. 5 tailles de pantalon perdues. 7 mois de travail, de motivation. Je suis fière de moi et je pense qu'on devrait tous le dire quand c'est le cas", a-t-elle commenté sur l'image postée en story Instagram et disponible dans notre diaporama. Une transformation incroyable...