"Alix et Alexandra devraient s'en prendre plein la gueule" : Clémentine, éliminée de Koh-Lanta, cash !

Le début d'aventure avait bien commencé pour Clémentine. En effet, l'aventurière aguerrie était protégée par le pacte féminin scellé avant la formation des tribus mixtes. Sauf que cette alliance a volé en éclats assez rapidement... et Clem la rage a été éliminée. Chez les Korok rouges, seule Jade est restée son alliée. Alix et Alexandra l'ont trahie. Mais une seconde chance s'est offerte à elle sur l'île des bannis, où elle perd aux portes de la réunification et d'un éventuel retour sur le camp blanc ! En interview pour Purepeople.com, Clémentine se livre sur cette troisième aventure dans Koh-Lanta, La Légende.

Comment avez-vous vécu votre départ de l'île des bannis, après avoir perdu face à Ugo et Clémence ?

Je suis très contente qu'Ugo et Clémence puissent réintégrer l'aventure, mais je suis hyper déçue pour moi. Mais je vis ce départ beaucoup mieux que ma sale sortie au conseil des rouges. Là, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même !

En voyant arriver Clémence, vous semblez complètement démoralisée. Pensez-vous que son arrivée a joué dans votre performance du jour ?

Franchement non, parce que j'étais à fond sur l'épreuve. J'avais vraiment soif de revanche. Mon objectif était d'être dans les deux premiers pour m'en sortir. Après, c'est vrai que l'arrivée de Clémence m'a mis un gros coup au moral. Je me suis dit que toutes celles qui ont préservé l'alliance féminine, qui sont restées droites dans leurs bottes, qui se sont battues dignement, qui ont été honnêtes... sont sorties les unes après les autres. J'ai trouvé ça vraiment injuste.

Avant de quitter définitivement le jeu, vous tenez à vider votre sac face aux ambassadeurs Laurent et Phil... Pourquoi ?

J'en avais besoin. Je ne supporte pas la fausse information, notamment quand Claude a dit que certaines filles voulaient éliminer les grosses têtes chez les hommes. Coumba avait juste à dire que c'est elle qui a lancé l'alliance et qu'elle a évoqué l'idée de sortir tout le monde. Qu'elle assume et qu'on ne nous mette pas ça sur le dos à Candice, Clémence et moi. J'ai été droite dans mes bottes, je n'ai jamais voulu influencer quiconque durant l'aventure. J'étais contente de l'alliance, mais je refuse qu'on m'accuse de choses fausses et qu'on utilise ça comme prétexte pour m'éliminer. C'est comme pour Candice et Clémence, ils n'avaient pas d'excuses...

Que pensez-vous du comportement de Coumba ?

Elle avait pour moi le cul entre deux chaises. Elle s'est engagée dans une alliance entre filles alors qu'elle avait déjà son alliance avec Claude. Lui a tellement un pouvoir sur elle, on le voit dans les épisodes, qu'elle le suit. Évidemment, j'ai été déçue de Coumba. Je ne pensais pas qu'elle pouvait briser cette alliance qu'elle a elle-même mise en place. Elle était tellement convaincante... Après, je sais aussi sa sincérité et ses valeurs. Donc je suis déçue, mais je ne lui en veux pas.

Elle s'est excusée auprès de Candice... A-t-elle fait la même démarche auprès de vous ?

On n'a jamais eu de soucis toutes les deux. Je voulais juste savoir pourquoi elle avait éliminé Candice et Clémence. On a eu une discussion après le jeu, elle m'a expliqué mais je n'ai jamais été d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais Coumba ne m'a pas éliminée, je n'attendais aucune excuse de sa part. Alix et Alexandra, par contre, elles devraient s'en prendre autant plein la gueule que Coumba ! Elles ont trahi l'alliance au tout début. Ce sont des excuses de leur part que j'attendais. J'en ai eu, ça a été beaucoup moins médiatisé et ça me convient mieux : je préfère les personnes qui viennent me voir pour parler en face. Elles ont préféré jouer avec les garçons, c'est leur jeu, je ne l'ai jamais compris mais ça s'arrête là.

D'après vous, pourquoi Alix a-t-elle préféré protéger Laurent plutôt que vous ?

Je ne sais pas ! Je n'ai jamais compris ! Surtout que le jour même, elle me disait droit dans les yeux que l'alliance des filles tenait toujours... Après, selon moi, les garçons ont très bien joué. Ils ont fait de la séduction pour attirer les filles dans leur panier, et ça a marché avec Alix et Alexandra. Ils savaient qu'avec Jade et moi, ça ne marcherait pas. On est trop droites, trop honnêtes... On n'est pas sensibles à ça, contrairement à Alix et Alexandra.

Alexandra a partagé ses doutes quant à l'alliance féminine dès le départ, indiquant qu'elle ne voterait pas contre Loïc...

Elle nous a clairement dit qu'elle était avec nous dans l'alliance, la condition était que Loïc soit éliminé le plus tard possible. Elle a brisé l'alliance ! Elle pouvait en vouloir à Coumba qui lui avait mis un petit coup de pression au début, mais pas aux filles rouges. Elle a retourné sa veste. Elle est proche de Loïc mais aussi de nous. J'ai un peu de mal avec elle parce qu'elle cache très très bien son jeu, c'est une grande stratège !

Vous êtes surnommée Clem la rage. Comment le prenez-vous ?

Ce surnom date de ma première édition, ce sont des gens de mon club de badminton qui m'appelaient comme ça et c'est resté dans Koh-Lanta. Denis Brogniart s'est fait un régal de me surnommer ainsi, il a dit 350 fois Clem la rage je crois (rires) ! Ça me fait rire, et puis je trouve que c'est la vérité : en compétition, j'ai vraiment une rage de dingue qui me permet d'être performante mais aussi d'extérioriser tout ce que je pense. Je le prends bien !

Lors de vos deux premières participations (en 2017 et en 2018), vous aviez été lynchée sur les réseaux sociaux... Avez-vous appréhendé les réseaux sociaux en vue de cette troisième édition ?

J'ai hésité à refaire Koh-Lanta un peu à cause de ça justement. Ça faisait à peu près trois ans que je n'avais plus participé au jeu, on commençait à moins me reconnaitre, moins me parler de Koh-Lanta... Et j'appréciais vraiment ça. Je me suis dit : "Ohlala, de me revoir sur l'écran, ça va réveiller les foudres des haters !" Le fait de participer montre que je n'en ai rien à faire d'eux. Et puis, je savais que j'avais été droite dans mon aventure, je n'avais rien à me reprocher. Je me suis éclatée tout en gardant mes valeurs, donc il n'y avait pas matière à balancer sur les réseaux. Ce que je vois, ce sont des choses humoristiques qui me font rire et que je prends plaisir à partager moi aussi !



D'après vous, qui va gagner Koh-Lanta, La Légende ?

Pour moi, celui qui mérite le plus de gagner c'est Ugo avec sa remontada fantastique.

