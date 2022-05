"C'est ça qui est terrible" : Nathalie Marquay privée de son rituel avec Jean-Pierre Pernaut avant sa mort

Nathalie Marquay était l'invitée de Touche pas à mon poste ce mardi 17 mai. Très émue à l'idée d'évoquer sur un plateau la disparition de son mari Jean-Pierre Pernaut, l'ancienne Miss France est néanmoins restée digne et forte pour évoquer le souvenir du journaliste, dont la mort a bouleversé le public. Cyril Hanouna, très ami avec le couple, a voulu en savoir plus sur les derniers instants de Jean-Pierre Pernaut en tant qu'homme et surtout époux. Nathalie Marquay a donc évoqué leurs derniers échanges, loin d'être ceux auxquels elle s'attendait.

"Ça a été difficile, compliqué. Il a eu les reins qui se sont bloqués, il était en dialyse et il divaguait un peu" a-t-elle expliqué. Elle se souvient d'ailleurs que malgré l'optimisme et la force dont il a fait preuve jusqu'au bout, Jean-Pierre Pernaut avait peut-être compris qu'il ne s'en sortirait pas après son opération du coeur, pourtant réussie : "Quand il est sorti de son opération, je suis rentrée dans la chambre. J'ai dit 'Waouh, t'es un warrior, tu vas tous nous enterrer, tu es ultra fort, tu te rends compte. T'as fait une opération du coeur, t'es encore là, je suis fière de toi !" Ce à quoi il a répondu par un signe de main, faisant comprendre qu'il n'était pas convaincu d'être sorti d'affaire.

Lors de son séjour à l'hôpital Pompidou à Paris, Nathalie Marquay venait rendre quotidiennement visite à Jean-Pierre Pernaut. Des instants dont elle s'est souvenue avec tendresse, tout en évoquant l'un de ses plus grands regrets sur la fin, celui de ne pas avoir fait comme d'habitude en partant : "Je quittais l'hôpital vers 21h et ce soir-là, la dernière fois à 18h30, les médecins m'ont demandée de partir parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je me repose." De plus, le corps médical souhaitait réaliser de nouveaux examens, sa compagnie n'était donc pas essentielle. C'est ainsi qu'elle n'a pas pu étreindreJean-Pierre Pernaut comme à chaque fois.

"D'habitude, je l'embrasse tout le temps. Là, j'étais au bout de son lit. (...) J'étais à ses pieds, j'ai pris ses pieds, j'ai dit 'je t'aime mon chéri, ne t'inquiète pas pour l'examen, je suis là dès demain.' Je ne l'ai pas serré dans mes bras comme je le faisais tous les soirs. C'est ça qui est terrible." Les faits auraient-ils été les mêmes si leur rituel avait été respecté ? Nul n'a la réponse mais Nathalie Marquay sait que Jean-Pierre est toujours à ses côtés grâce aux nombreux signes qu'il lui envoie...