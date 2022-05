Diaporama : "C'est ça qui est terrible" : Nathalie Marquay privée de son rituel avec Jean-Pierre Pernaut avant sa mort

10 / 20

Exclusif - Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut - Séquence "Rien à se dire" et "La réconciliation" - Tournage du téléfilm " Ils s'aiment... enfin presque ", qui sera diffusé le lundi 18 avril à 21h10 sur TF1. © Cyril Moreau / Bestimage 25 ANS QU'ILS S'AIMENT ! Suite au succès de l'adaptation des sketchs de M.Robin dans " I Love you coiffure " en 2020, TF1 vous invite à découvrir une nouvelle fiction adaptée cette fois de la pièce de théâtre " Ils s'aiment " de M.Robin et P.Palmade, dont on célèbre le 25e anniversaire cette année. Pour l'occasion, découvrez des couples inédits et de nombreux seconds rôles prestigieux qui revisiteront en fiction le spectacle culte pour la première fois ! L'HISTOIRE Dans leur immeuble parisien, suivez les histoires entremêlées de cinq couples et de leur entourage au fil des quatre saisons de l'année. Qu'ils soient en ménage, séparés ou divorcés, ils vont faire apparaître au grand jour les bons et les mauvais côtés de la vie à deux : Le consentement au mariage, l'épreuve de la belle-famille, les disputes du quotidien, les jalousies, l'amitié, les mensonges, les infidélités, les petites incompréhensions... La vie, en quelque sorte !