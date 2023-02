"C'est fou !" : Céline Dion, une diva ? Un célèbre animateur balance sur leur rencontre hallucinante

Pendant plus de vingt ans, Céline Dion et René Angelil ont formé un couple emblématique, jusqu'à la mort du producteur en 2016. Le père de René-Charles et des jumeaux Nelson et Eddy est décédé après un long combat contre la maladie. Il laissait ainsi seule la chanteuse dont il a géré toute la carrière. Après plusieurs mois de silence, elle reprenait alors le contrôle de celle-ci et accordait sa toute première interview... à Stéphane Rotenberg. Un souvenir précieusement inscrit dans la mémoire de l'animateur.

Dans l'émission de RTL On refait la télé, il est revenu sur ce moment hors du commun. "Les circonstances étaient très particulières. C'est la première fois qu'elle parlait après la mort de René, je savais qu'elle était très déstabilisée, qu'elle attachait beaucoup d'importance à cette première prise de parole", a-t-il d'abord souligné à Éric Dussart. Mais ce qui l'a surtout marqué à l'époque, c'est le protocole mis en place pour assurer la sécurité de Céline Dion et pour lui faciliter la tâche, littéralement sur tout et n'importe quoi. "C'est fou parce qu'elle n'ouvre quasiment jamais une porte, elle n'appuie jamais sur un bouton d'ascenseur, c'est comme Elton John, c'est pareil. Lorsqu'elle arrive, l'ascenseur est bloqué ouvert, comme ça elle n'a pas à attendre. Ou par exemple, elle n'a pas de téléphone, on lui en apporte un et elle ne raccroche même pas, elle tend le téléphone et on appuie pour elle pour qu'elle raccroche. Mais j'ai vu Elton John faire pareil", a-t-il expliqué encore très halluciné. "C'est bien, ça créé de l'emploi", a alors rebondi avec humour le journaliste Eric Dussart.

Stéphane Rotenberg "pas flatté" par Céline Dion

Stéphane Rotenberg s'est également remémoré ce moment où, après avoir rencontré la superstar à Las Vegas, il l'a retrouvée à la sortie de son hôtel. Et là encore, les équipes de Céline Dion étaient d'une aide improbable. "Elle salue des gens et on lui dit à l'oreillette qui c'est, elle a un souffleur", a-t-il révélé, ajoutant en avoir lui-même fait les frais : "'C'est Stéphane rappelle-toi, il t'avais interviewée à Las Vegas !' Mais moi j'ai entendu qu'on lui avait soufflé donc je n'ai pas été flatté qu'elle m'avait reconnu parce que j'avais compris le truc".