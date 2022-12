"C'est hallucinant !" : Chimène Badi métamorphosée, elle apparait ultra-mince au Téléthon 2022

Ultra-féminine en jupe courte

"Je suis passée voir mon amie à son travail afin d'observer de loin le jeune homme en question. Il m'a tout de suite plu, je l'ai trouvé beau et charmant. J'y suis retournée à plusieurs reprises, mettant tout en oeuvre pour qu'il me repère : ultra-féminine en jupe courte, maquillée. Et je lui ai fait parvenir un mot", confiait-elle. Flatté et envoûté par la belle brune, Julien a rapidement répondu à la chanteuse. Ils ne se sont depuis jamais quittés et vivent une très belle histoire d'amour.