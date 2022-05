"C'est mon ex" : Jean-Baptiste Djebbari en roue libre sur Rihanna, le ministre se lâche avant le départ

Issu de la société civile, Jean-Baptiste Djebbari veut quitter la vie politique dans les tout prochains jours. Le ministre laissait déjà planer le doute début janvier, assurant "ne pas être sûr de continuer en politique" et ne pas avoir "vocation à faire de la politique un métier", indique Le Parisien. Marié et père de jumeaux, il pourra avoir plus de temps à consacrer à sa famille.

Après avoir exercé différentes activités dans le secteur aéronautique, Jean-Baptiste Djebbari a rejoint La République en marche (LREM) en devenant député dans la deuxième circonscription de la Haute-Vienne lors des élections législatives de 2017. Puis, à l'Assemblée nationale, il a été membre de la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, au sein de laquelle il officie jusqu'en 2019 comme coordinateur pour le groupe LREM. Porte-parole du groupe LREM en 2019, il a obtenu le poste de secrétaire d'État en 2019 puis ministre délégué chargé des Transports dans les gouvernements Philippe II puis Castex.