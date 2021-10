Jean-Baptiste Djebbari clashé par ses collègues : "Les costumes trop petits pour paraître plus balèze..."

La hype de Jean-Baptiste Djebbari a des limites. Le ministre délégué chargé des Transports fait sensation sur TikTok mais il ne fait pas l'unanimité au sein du gouvernement. D'après les indiscrétions de L'Express, l'homme politique de 40 ans ne serait pas en bons termes avec les trois autres occupantes du grand ministère de la Transition écologique - Barbara Pompili, Emmanuelle Wargon et Bérangère Abba.

A la tête du ministère de la Transition écologique se trouve Barbara Pompili, très affairée en ce moment avec le rapport RTE sur l'avenir du système électrique. A ses côtés, se distinguent Emmanuelle Wargon, chargée du Logement, Bérangère Abba, qui doit gérer la question de la Biodiversité et Jean-Baptiste Djebbari, à la tête des Transports. Ce dernier irrite les trois femmes qui l'accusent de "jouer en solo". Son portrait, dessiné par un conseiller de ses collègues féminines n'est pas très élogieux : "Le problème avec lui, c'est surtout une question de personne..., souffle un conseiller de l'une d'elles. Déjà, on n'a aucun rapport avec lui. Zéro. Nada. Et puis ça va... la technique de mettre des costumes trop petits pour paraître plus balèze, on la connaît."

C'est ce qu'on appelle se faire tailler un costard... L'ancien pilote de jet privé et ses vidéos stylées qui font fureur sur les réseaux sociaux agacent au sein de ce grand ministère. Si son cabinet se plaît à dire qu'avec son compte TikTok, "au moins, on se sera bien amusé", pas sûr que ses collègues en rigolent autant. Ce papa de jumeaux marié et toujours tiré à quatre épingles ferait-il partie des membres du gouvernement qui irritent au plus au point le président de la République Emmanuel Macron ?

Les deux hommes partagent le goût des coups de com' certes, mais pas sûr que le chef d'Etat se satisfasse des "likes" sur Internet du ministre des Transports. En termes de sérieux, il pourra toujours demander conseil auprès de l'ancien Premier ministre et maire du Havre Edouard Philippe qu'il a rencontré dans sa ville ce 29 octobre 2021, sur le chantier relatif à la construction du nouveau terminal à conteneurs.