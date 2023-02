"C'est pas bien, hein ?" : Béatrice Dalle, son coup de foudre immédiat pour une star internationale de la musique

Elle n'a jamais eu honte de crier son amour au grand jour. Mais depuis quelques temps, la vie sentimentale de Béatrice Dalle est un mystère. Outre son histoire très médiatique avec JoeyStarr, et son amitié éternelle pour Guillaume Depardieu, la comédienne a aimé. Beaucoup. Longtemps. Et fort. Si elle n'a pas partagé de relation avec Joe Strummer, ancien leader du mythique groupe britannique The Clash, l'actrice a vécu, face à lui, un véritable coup de foudre. Leur rencontre remonte, certes, mais jamais elle ne pourra l'oublier.

Mon coeur s'est mis à battre plus fort

Sur son compte Instagram, le dimanche 5 février 2023, Béatrice Dalle a eu une pensée pour Joe Strummer. C'est pourquoi elle a partagé l'extrait d'une interview du chanteur et musicien tout en lui déclarant sa flamme. "Quand j'ai rencontré Joe, mon coeur s'est mis à battre plus fort, écrit-elle. Et pire si affinités".

John Graham Mellor, de son vrai nom, est mort le 22 décembre 2002 dans sa maison de Broomfield dans le Somerset. Une cardiopathie congénitale jamais diagnostiquée avait eu raison de lui alors qu'il était à peine âgé de 50 ans. Sa disparition a laissé un grand vide sur les scènes musicales du monde entier, bien sûr, mais elle a aussi fendu l'âme de Béatrice Dalle.

Ces deux-là s'étaient rencontrés grâce à un ami commun : le réalisateur prodige Jim Jarmusch, qui a fait tourner Béatrice Dalle dans le film Night on Earth en 1990. "Jim. Super mec. Humainement, c'est une tuerie, assurait-elle en 2019 dans les colonnes du magazine Vanity Fair. Plus gentil, tu meurs. La classe. Ses films aussi sont des tueries. Jim, quand on était ensemble, on était à Londres, il me dit : ' Tiens, il y a mon meilleur pote qui arrive'. On sonne, j'ouvre la porte, c'est Joe Strummer ! Ah ah ah. J'ai presque eu un coup de foudre, c'était pas bien mais c'était comme ça... Et Joe aussi, je crois. On se regardait et on se disait : 'C'est pas bien, hein ? Non, c'est pas bien.' Mais bon, Strummer, c'était mon héros. J'aurais eu des circonstances atténuantes." Était-elle prise à ce moment-là ? Ce qu'il s'est passé entre eux, ou pas, Joe Strummer l'a emporté dans sa tombe...

La comédienne confiait au journal Le Monde en 2020 : "Actuellement, je prépare mon mariage. Ce sera le troisième, mais le premier à l'église !" Béatrice Dalle devait donc épouser son nouveau compagnon, Paul Bichet-Galaup, mais pas de nouvelles depuis...