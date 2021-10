"C'est pire que le Covid" : Thomas Vergara fait des confidences effrayantes sur sa santé

Nabilla Benattia avait inquiété ses abonnés le 28 octobre 2021, en révélant que Thomas Vergara n'était pas en grande forme. Elle avait alors évoqué une intoxication alimentaire et une déshydratation. De son côté, le papa de Milann (2 ans) avait révélé en photos qu'il était sous perfusion. Après plusieurs heures de silence, il a finalement donné de ses nouvelles, ce vendredi 29 octobre.

Thomas Vergara a enfin pu quitter son lit. Et très vite, il a tenu à donner de ses nouvelles à ses abonnés, sur Snapchat. Malgré sa petite mine, les internautes ont ainsi pu constater qu'il allait mieux. Une chance au vu de ce qu'il a vécu hier. "Il m'est arrivé un truc de fou. Ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Incroyable. Chaud, froid, vomissements... J'avais l'impression d'être enceinte. J'avais quelqu'un dans mon ventre qui bougeait dans tous les sens. C'était incroyable. Le soir quand je m'endormais, j'avais des hallucinations. Je transpirais comme jamais et pourtant quand je prenais ma température, je n'avais pas de fièvre. Et je coulais", a tout d'abord révélé le beau brun de 34 ans.

Selon le médecin, il s'agissait d'une intoxication alimentaire comme l'avait précisé Nabilla. Mais il a ajouté qu'il avait également "une bactérie à l'estomac". Il doit donc prendre de nombreux médicaments depuis. "Je suis resté au lit pendant plus de vingt-quatre heures. (...) Je n'ai même pas pu trop voir mon fils et Nabilla parce que c'était très contagieux. Ils vont encore me faire des analyses de sang. Je ne pensais même pas que ça existait un virus comme ça. C'est pire que le Covid et je l'ai eu. C'est fois mille au niveau des symptômes", a poursuivi Thomas Vergara.

S'il a réussi à se lever, Thomas Vergara n'arrive pas encore à manger. Mais il espère pouvoir être vite remis sur pied car, à cause de son état, il a loupé la fête d'Halloween de son fils. De quoi le rendre triste.