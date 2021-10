"C'est très intime !" : Dany Boon gêné par une question sur sa compagne Laurence Arné

Ils préfèrent, habituellement, garder leurs sentiments pour eux. Mais puisqu'ils sont tous deux à l'affiche du film 8, rue de l'Humanité - Netflix -, Dany Boon et Laurence Arné assurent la promotion du projet ensemble... quitte à devoir faire quelques digressions à propos de leur couple. Invités sur le plateau de l'émission Clique, sur Canal+ le samedi 16 octobre 2021, les deux comédiens ont dû réagir à une citation du philosophe Gilles Deleuze qui prête aux confessions : "Si tu ne saisis pas le petit grain de la folie chez quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer, si tu ne saisis pas son point de démence, tu passes à côté."

On est toujours prêts à se vanner l'un et l'autre

En couple depuis l'année 2018, Dany Boon a déjà côtoyé le grain de folie de Laurence Arné, et vice et versa... d'autant qu'ils ne cessent de travailler ensemble, pour le plus grand plaisir des spectacteurs. "C'est très intime, s'est étonné le comédien de 55 ans, avant de prendre la parole. Le point de démence de Laurence, c'est sa créativité. Elle a une folie qui est naturelle et elle fait rire de manière spontanée et délirante. Elle ne va pas hésiter à se ridiculiser pour faire rire. On est toujours prêts à se vanner l'un et l'autre, mais sans filtre. Même quand il y a des gens, juste parce que ça va faire rire."

Laurence Arné et Dany Boon n'ont, après tout, officialisé leur relation qu'au mois de mai dernier sur RTL, après trois ans d'amour. Mais il est impossible de cacher leurs sentiments. Face à ces quelques déclarations, offertes à Mouloud Achour, le 16 octobre 2021, les étoiles brillaient dans les yeux de chacun. "En fait, il a à chaque fois une lecture, un filtre, qui rend la situation drôle et surtout, avec un goût particulier pour le ridicule, expliquait l'actrice de son côté. On n'a pas peur du ridicule tous les deux. On adore ce décalage. Je pense que c'est important de ne pas avoir d'orgueil et de s'amuser. La force de Dany, c'est que quand il y a des moments de stress, ou des moments de tensions, il les désamorce toujours avec humour. Et tout à coup, ça relâche tout et c'est magnifique." Si c'est pas mignon...

