"C'est une mauvaise surprise" : Jacques Dutronc contraint d'annuler un concert avec son fils Thomas

Coup dur pour le clan Dutronc ! C'est le papa, Jacques Dutronc, qui est mis au repos forcé pour avoir contracté le virus de la Covid-19. Le chanteur est contraint d'annuler plusieurs dates de sa tournée prévue aux côtés de son fils Thomas. C'est ce dernier qui a donné des nouvelles de son père. Tout n'est pas perdu, les retrouvailles entre les deux hommes sur scène sont encore envisagées.

Alors que le père et le fils avaient commencé les répétitions de leurs concerts et annoncé plusieurs dates dans toute la France, le projet a pris du plomb dans l'aile quand Jacques est tombé malade. Une nouvelle inquiétante que les fans du duo père et fils suivent de près pour savoir si les festivités autour de leurs retrouvailles auront bien lieu.

Invité à s'exprimer sur Sud Radio, le fils Dutronc a donné des nouvelles rassurantes. "C'est une mauvaise surprise, mon père a attrapé la Covid il y a une semaine, ça va mieux. a-t-il expliqué. Il est sorti d'affaire mais bon, il l'a eu un petit peu fort quand même. Il faut dire que mon père est fumeur." Les deux hommes sont décidément touchés par une vraie malédiction, puisqu'en avril dernier c'était Thomas qui était atteint de la Covid-19.

Une annonce qui a rassuré les fans qui ont aussi appris que le concert de samedi prochain est annulé. La santé de l'interprète de Cactus étant évidemment la priorité absolue. "Là ça va mieux, il n'y a pas de problème. Il est trop fatigué pour venir jouer samedi" a-t-il expliqué avec optimisme.

Thomas a également affirmé qu'il assurera, seul, le concert prévu au Bacchus Festival à Argelès-sur-mer. "On s'est dit qu'on allait annuler la date mais le directeur du Festival nous a demandé si on voulait toujours jouer. On a réfléchi parce que sans lui, ce n'est pas pareil. Mais on a décidé de jouer quand même." Un geste qui montre bien le dévouement du chanteur pour son public !