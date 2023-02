"C'est une p*te comme toutes les autres" : Jazz insultée par Laurent ? Booba dévoile un audio accablant

Le couple a également traversé de nombreuses tempêtes puisque Laurent a également été soupçonné d'infidélité avec une certaine Lilly qui serait sa maitresse à Dubaï. C'est mêmeMaeva Ghennam qui avait lâché l'information sur Instagram.

Il trompe sa meuf

"J'ai une amie qui s'appelle Lilly, c'est une Française qui vit à Dubaï. Il s'avère que Laurent lui parle et cherche à la voir. Et j'ai toutes les preuves ! Laurent a des maîtresses, en particulier une maîtresse ici à Dubaï qu'il voit, qu'il assume, avec qui il couche et de qui il est amoureux. Il trompe sa meuf avec une bombe atomique ! Ça me faisait de la peine pour Jazz." avait déclaré l'ex de Greg Yega.

S'ils ont toujours tenté de préserver les apparences, il semble néanmoins que le couple formé par Jazz et Laurent soit au bord de la rupture. Les amoureux n'ont d'ailleurs pas passé la soirée du nouvel an ensemble et se serait très fortement disputés. "J'ai une peine monstrueuse" avait ainsi posté en story (voir diaporama) la mère de famille sur Instagram avant de subitement supprimer son post. Alors, la JLC Family serait-elle au bord de l'explosion ? Il n'y a qu'un pas qu'il est très facile de franchir, mais nul doute que l'avenir proche répondra certainement à cette question.