Nabilla a-t-elle trompé Thomas Vergara ? De lourdes accusations lâchées...

Dimanche 20 décembre 2020, un scandale a éclaté à Dubaï. Maeva Ghennam a couché avec SisiK, l'ami de la JLC Family. Jazz s'est amusée de la situation, la brunette s'est sentie humiliée et a balancé de gros dossiers : Laurent a fauté. Le père de famille a trompé sa femme et aurait "plusieurs maîtresses". Face à ces révélations, Jazz a quitté les réseaux sociaux. Ce mardi 22 décembre 2020, le clash prend une toute autre dimension puisqu'il est désormais question de Nabilla et Thomas Vergara...

Sur Snapchat, Maeva Ghennam a une nouvelle fois pris la parole. "Vous savez ce qui me casse les bonbons ? Qu'on me fasse passer pour une briseuse de familles. Je n'ai brisé aucune famille, la seule personne qui a brisé sa famille c'est Laurent, lâche-t-elle. Et si j'ai fait ça, c'est parce qu'eux brisent des familles, payent des blogueurs pour éteindre les gens et briller." Afin de prouver ses dires, l'ex-compagne de Greg Yega a partagé une note vocale de Jazz destinée à un blogueur.

Nabilla, une aventure avec un proche de la JLC Family ?

La star des Marseillais (W9) a également tenu à préciser qu'elle ne s'était pas mêlée de la "guerre" entre la JLC Family et ses "amis", à savoir Manon Marsault et Julien Tanti ainsi que Nabilla et Thomas Vergara. Mais aujourd'hui, Maeva Ghennam en a gros sur la patate. Elle s'est sentie "humiliée" par les moqueries de Jazz après sa nuit avec SisiK et décide de remettre les pendules à l'heure : "Ils ont fait passer une fausse rumeur à propos de Nabilla qui aurait trompé Thomas. Ils ont envoyé ça aux blogueurs pour l'éteindre." Une référence à novembre 2019, alors que la belle venait de donner naissance à son petit Milann (aujourd'hui âgé d'un an) et qu'elle était soupçonnée d'avoir une aventure avec un certain Hicham dit "Double H", proche de la JLC Family. Une histoire montée de toutes pièces par Jazz dans le but de nuire à Nabilla, selon Maeva Ghennam.

"Moi, je ne passe pas par des blogueurs, je ne suis pas hypocrite, ce que j'ai à dire je le dis en face sur Snapchat, pas par derrière", poursuit Maeva Ghennam. Et de prévenir : "Ils essaient de se faire passer pour des victimes alors que ce sont eux les fautifs. Qu'ils essaient encore de sortir des vidéos où on m'a filmée à mon insu ou des dossiers, je vais répliquer. Donc il vaut mieux qu'ils se calment !" La hache de guerre est visiblement loin d'être enterrée...