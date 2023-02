"C'était bien d'être séparés !" : Marine Lorphelin en difficulté avec son fiancé pendant un moment, révélations

Cela fait huit ans que Marine Lorphelin s'épanouit auprès de son chéri Christophe. Ces deux-là ont même réussi à faire fi de la distance. Car, pendant la majeure partie de leur relation, ils ont été séparés par des milliers de kilomètres, elle vivant à Paris et lui en Nouvelle-Calédonie. Notre Miss France 2013 et celui qui l'a demandée en mariage en 2019 ne vivent finalement ensemble que depuis le mois d'octobre 2021. Marine Lorphelin s'est en effet installée là-bas à ses côtés et y a démarré sa toute nouvelle vie. Mais être réunie au quotidien avec Christophe n'a pas été une mince affaire. Il y a même eu quelques ajustements à faire entre eux comme elle l'a reconnu lors d'un podcast avec la journaliste et professeure de fitness Lucile Woodward appelé Long Live.

"Ça fait un an et demi qu'on vit ensemble avec mon compagnon, ça fait longtemps qu'on est ensemble mais que un an et demi qu'on vit ensemble. Du coup, ça change beaucoup de choses quand même de vivre avec l'autre. Autant, au début, t'es hyper content d'être tout le temps ensemble, tu consommes ton couple, vraiment c'est intense. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis : 'Mais qu'est-ce que c'était bien d'être séparés ! D'avoir chacun sa vie, son rythme qui n'est pas le même'", a-t-elle avoué, précisant qu'avec son beau Christophe, elle s'est rendue compte qu'ils n'étaient pas toujours "sur la même longueur d'onde" ni "dans la même énergie".

Le secret d'un couple dure selon Marine Lorphelin

Il a donc fallu y remédier afin d'éviter une certaine forme de saturation. "Il faut s'accorder ces temps pour soi, accepter que l'autre ai envie d'autre chose, qu'il ait ses amis, qu'il ait même envie de partir en vacances tout seul. Et, on s'est dit ça en fait tous les deux. Et depuis qu'on s'est dit ça, c'est génial", a-t-elle confié.

Folle d'amour pour Christophe, Marine Lorphelin espère d'ailleurs enfin avoir le temps d'organiser leur mariage, lequel avait été reporté en raison du coronavirus. "Sincèrement, réorganiser un mariage, c'est compliqué. Faut se remotiver. D'autant plus qu'on a tous les deux beaucoup de projets professionnels qui nous prennent du temps au quotidien, temps dont on a clairement manqué ces derniers mois. Mais maintenant que l'internat est fini, j'espère qu'on pourra le prévoir en 2023", avait-elle expliqué à un internaute l'été dernier.