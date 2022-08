"C'était une blessure" : Patrick Juvet ne supportait plus son physique, tristes confidences de sa soeur

Le 22 août, les téléspectateurs de Paris Première pourront découvrir Patrick Juvet : à coeur ouvert !, un documentaire consacré à la vie et à la carrière du défunt chanteur mort en avril 2021. L'interprète des tubes I Love America et Où sont les femmes vivait dans la discrétion à Barcelone, en Espagne, ces dernières années. Affrontant la solitude et luttant contre son addiction à l'alcool, il avait aussi commencé à avoir du dégoût pour son physique.

C'est Nancy, la soeur adorée de Patrick Juvet, qui fait ces bouleversantes confidences dans les pages du magazine Gala. "Il vivait mal le fait de vieillir, le changement physique... Il ne supportait plus de se voir dans les miroirs. C'était une blessure", confie-t-elle avec sincérité. Au cours de sa vie, le chanteur avait volontairement eu recours à la chirurgie esthétique mais le résultat n'avait pas été aussi réussi que voulu. En 2016, interrogé par Gala, Patrick Juvet évoquait avec sincérité les années américaines pendant lesquelles il avait eu recours au bistouri, de base au niveau des lèvres. "C'est raté ! On ne voit que ça ! À l'époque on utilisait du silicone, je suis allé voir plusieurs médecins depuis, mais c'est irrattrapable (...) On m'a conseillé dernièrement de me faire retendre le cou (...) mais est-ce que ça me rendrait plus heureux ? Si demain on me propose le rôle de Dracula dans un film, ça pourrait être plus marrant avec ma tête non ? Alors à quoi bon...", disait-il.

Installé en Espagne - mais ses cendres sont en Suisse, son pays natal - Patrick Juvet vivait dans la discrétion et semblait apprécier ce mode de vie loin des paillettes du show business, ses excès et ses tentations multiples. "Il était heureux en Espagne (...) il appréciait cet anonymat qui lui permettait de vivre comme tout le monde, de n'être que Patrick. Et aimait retrouver son public quand il donnait des concerts", précise sa soeur, qui ajoute que le chanteur venait toutefois de temps en temps la voir en Suisse.

Gala, édition du jeudi 18 août 2022.