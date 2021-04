Mort de Patrick Juvet : cash sur la chirurgie esthétique qui avait abîmé son visage

Patrick Juvet est mort. Son décès, survenu à 70 ans, a été confirmé par son agent après la découverte de son corps sans vie dans son appartement de Barcelone. Le mythique interprète vivait dans la solitude, marqué par plusieurs coups durs. Toute sa vie aura été faite de hauts et de bas. Ainsi, il avait notamment succombé à la chirurgie esthétique, laquelle avait laissé des traces visibles.

Après sa période faste des années 1970, dont un passage par les Etats-Unis, Patrick Juvet s'est retrouvé enfermé dans le succès de ses tubes disco - Où sont les femmes ? et I Love America - et malgré de multiples collaborations ainsi que des incursions dans d'autres styles, il ne retrouvera jamais un tel succès. Petit à petit, il plonge dans une descente aux enfers et "s'abîme entre alcool, drogue et chirurgie esthétique", relate Le Parisien. Le chanteur connaitra effectivement un rapport compliqué à la boisson toute sa vie et, quant à la chirurgie esthétique, il avait pris le parti d'en plaisanter.

En 2016, interrogé par Gala, il évoquait avec sincérité les années américaines pendant lesquelles il avait eu recours au bistouri, de base au niveau des lèvres. "C'est raté ! On ne voit que ça ! À l'époque on utilisait du silicone, je suis allé voir plusieurs médecins depuis, mais c'est irrattrapable (...) On m'a conseillé dernièrement de me faire retendre le cou (...) mais est-ce que ça me rendrait plus heureux ? Si demain on me propose le rôle de Dracula dans un film, ça pourrait être plus marrant avec ma tête non ? Alors à quoi bon...", disait-il.

En 2018, alors qu'il n'était pas bien dans sa vie et dans sa peau, Christophe Dechavanne l'avait approché pour la tournée Age Tendre. "Il était fatigué, pas très heureux, venait de perdre sa maman. Sur mes conseils, il s'est mis à faire un vrai régime, a perdu du poids, retrouvé l'énergie", a-t-il confié au Parisien. Il s'était ainsi remis en scelle heureux de retrouver le public. Aujourd'hui, sa mort - une autopsie doit avoir lieu - laisse ses fans dans le chagrin.